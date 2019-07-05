「0-6歲國家養」越吵越加分　沈富雄籲郭台銘：要感謝朱立倫

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨內總統參選人郭台銘拋出「0-6歲國家養」引來同黨參選人、前新北市長朱立倫質疑，雙方在政見發表會現場互槓。對此，前民進黨立委沈富雄在《ETtoday新聞雲》直播節目《雲端最前線》表示，郭台銘應該要感謝朱立倫，否則這個話題熱不起來，也對郭初選民調絕對有加分。

沈富雄表示，希望郭台銘不要因為大家的冷嘲熱諷生氣，「因為如果朱立倫沒有罵他的話，這個話題熱不起來」，他選到今天其實也找不出一個亮麗的點讓大家印象深刻，所以這個想法其實非常好。

▲沈富雄籲郭台銘感謝朱立倫。（圖／翻攝雲端最前線）



對於郭台銘提出的政見，各界都出現正反議論，前台北市長郝龍斌表示贊同，還說預算擠一擠就有了；但沈富雄不認同這個想法，認為哪有那麼簡單。

沈富雄指出，現在朱立倫笑郭台銘，是因為他怕了；第二，這個話題有人批判、有人罵議題才能活下去，否則的話就沒戲唱、沒聲量。

▲國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）



不過，沈富雄也提醒郭台銘，要根據別人批評、質疑的地方，提出解決方案回應；另外，沈富雄也預估這波話題至少會再吵五天，郭台銘的民調才會加分。

▲國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供）

