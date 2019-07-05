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高中被脫褲霸凌...18歲男自宮「1分為4」　67歲老父苦籌225萬醫藥費！

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大陸中心／綜合報導

江西上饒一名18歲少年小虎用剪刀自宮，生殖器被切成四塊，經過搶救後終於成功縫合，目前只能蹲著小便。小虎的姑姑透露，小虎在學校時受到同學霸凌，拍裸照、吐口水等，之後被確診為思覺失調症，之前曾經出現過輕微自殘行為，這次可能也是發病影響。由於小虎家境不佳，目前醫藥費已經欠了10萬元人民幣左右（約4.5萬元新台幣），希望善心人士幫忙。

▲▼18歲男拿剪刀自宮「斷成4塊」　大考前夕崩潰爆血3小時。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

▲18歲男拿剪刀自宮「斷成4塊」，崩潰爆血3小時。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

根據《北京時間》報導，小虎凌晨4點在家中用剪刀自宮，完全分離出血3小時，8名醫生手術12小時，才將生殖器成功縫合。小虎目前靠尿管引流尿液，只能蹲著小便。醫生表示，小虎把生殖器「完全剪下來了，1個陰莖、2個睪丸、1個陰囊全部分離」，目前只剩下一顆睪丸，不確定是否還具有生殖能力。

▲▼18歲男拿剪刀自宮「斷成4塊」　大考前夕崩潰爆血3小時。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

▲醫生進行手術。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

小虎姑姑透露，小虎在高中軍訓課受到同學霸凌，之後被確診思覺失調症。根據南昌大學第一附屬醫院病例顯示，小虎被室友拍裸照，第二天腹部不適，疑心重，產生關係妄想、被害妄想等症狀。

小虎之後被迫離校輟學，在家服藥進行治療，但因為父母年齡較大，很少與小虎溝通。小虎姑姑表示，小虎之前曾有用手打玻璃行為，病情嚴重時有住院治療，而在事發當天，小虎直到上救護車前，完全沒有因疼痛發出任何叫聲。

▲小虎的病歷顯示他曾受到霸凌。（圖／翻攝自北京時間）

▲小虎的病歷顯示他曾受到霸凌。（圖／翻攝自北京時間）

小虎家是低收入戶，爸爸是農民，偶爾打零工，收入不固定，母親又有肺癌晚期，目前小虎治療費已花費18萬元人民幣（約新台幣90萬元），多由親戚捐助，但後續醫療費用至少還需50萬元人民幣（約225萬元新台幣），家屬無力支付。

小虎醒來之後因為擔心家中無法負擔醫藥費，第一句話就是要求回家，打算放棄治療，讓67歲的老父親流下淚水。看到爸爸哭了之後，小虎還安慰爸爸，出院後要繼續念書，明年考高考，讓爸爸脫離苦日子。

目前9958兒童緊急救助中心協助，為小虎發起募資，網站請點此。

▲▼18歲男拿剪刀自宮「斷成4塊」　大考前夕崩潰爆血3小時。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

▲大量醫藥費用讓家屬無法負擔。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

▲▼18歲男拿剪刀自宮「斷成4塊」　大考前夕崩潰爆血3小時。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

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關鍵字：小虎,自宮,募資,思覺失調,江西,霸凌

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