「果汁淋頭霸凌」16歲少女哭著離開舞會　媽見她全身濕透心碎

▲佩里經歷難熬的一夜。（圖／翻攝自臉書／Tracy Perry）



國際中心／綜合報導

英國16歲少女佩里（Emilee Perry）日前參加校園舞會，怎料卻被另一名女學生欺負，對方把果汁倒在她頭上，導致她全身濕透，不僅妝容花掉，髮尾也打結。她的母親崔西（Tracy）則氣憤在臉書寫道，「希望有天某人能羞辱、糟蹋她（霸凌者），就像她對我女兒所做的！」

佩里最初其實不想參加學校活動，但隨後她被母親說服，便穿著白色禮服前往舞會。崔西等時間到了去接女兒，卻看見哭泣的佩里，她相當心碎，「有人認為把整罐果汁倒在她身上，並讓她從頭到腳濕透會是個好主意。」

據了解，佩里原本就容易感到焦慮，因此一開始沒有意願參加舞會，沒想到鼓起勇氣出席活動，最後卻遇到惡劣對待。事發後，她收到許多網友的鼓勵訊息，她感謝每名給予支持的人，「大家的反應令我不知所措，也向我證明我能克服所有事，希望這能使我成為更堅強的人。」

Wow, I just want to take the time out to thank each and every person that has gone out of the way to absolutely shower... 由 Emilee Perry 發佈於 2019年6月29日 星期六

一名網友留言，「見到這種情況持續發生，我很痛苦，焦慮並不是易事，要控制它不容易。你看起來很美，繼續抬頭挺胸吧。」最後，佩里除了謝謝眾人的善意，也決定隱瞞霸凌者的姓名，她不想再帶來更多仇恨與壓力。