小白花運動眾人穿白衣不畏烈日　高喊「反兒虐、反霸凌、反酒駕」

▲民眾高喊「反兒虐、反霸凌、反酒駕」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

文明人全服務協會、校園人權監督聯盟、普悠瑪事件受難者權益保障協會等協會今（29日）在凱達格蘭大道不畏豔陽，照常熱血舉行「小白花運動」，多位立法委員、市議員也身穿白衣力挺。文明人全服務協會理事長張凱鈞指出，這次小白花運動就是要喚醒顢頇冷漠的社會，希望人民與政府，以及公益團體合作一起解決問題，並強力期待台灣能達到0虐童、0霸凌、0酒駕。

校園人權監督聯盟理事長王嬿淑表示，希望透過這次的活動，能大聲的對政府表達大家的訴求，讓各界知道反霸凌的訴求，她提到，常看到台灣在各方面都積極想要邁入國際，可是霸凌、兒虐事件就不減反增，教育部應站出來回應，更應將霸凌準則法制化，同時也呼籲總統蔡英文，應針對反霸凌、反兒虐主持會議，一起努力改變社會環境，讓孩童們幸福，大人快樂，社會安全。

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▲▼活動主辦單位期盼透過這次小白花運動，喚起社會更加關心兒童安全議題，人民、政府及公益團體合作，一同為兒童打造一個可以更安全更安心生活的環境。（圖／記者崔至雲攝）

反酒駕聯盟發起人李戴忠也說，目前台灣酒駕傷害無數無辜民眾，政府雖然不斷修法，卻沒有滿足民眾期待，「只是穿著衣服、修改衣服」，沒有辦法徹底的更制此事，他提到，酒駕傷人的武器就是車子，政府應把酒駕者的車子沒收，如此一來就沒有武器不會傷人，現在有許多受害者家屬小孩離世了，這些問題政府都沒有責任嗎？

李戴忠也提到，酒駕新法只加重酒駕累犯撞死人，最重可判無期徒刑，對於酒駕第一次撞死人者仍極度寬容，但他們認為，唯有嚴懲酒駕，才能阻止無辜家庭破碎的悲劇，保障民眾基本的安全用路環境。最後呼籲政府，酒駕肇事致死傷以殺人罪論處，並提高酒駕未肇事者的刑責、酒駕一經查獲先拘留三日醒酒，並當場沒入車輛之犯罪工具、課徵酒捐做為酒駕受害補償金，設置全民通報酒駕防治專線、酒駕案件應速偵速結速審速判，讓受害者免受司法二度傷害、對酒駕致死傷者假扣押免擔保，防肇事者惡意脫產擺爛不賠、曾有酒駕記錄者不得擔任公職，由政府帶頭落實酒駕零容忍。

▲文明人權服務協會等團體共同發起「小白花運動」，29日在總統府前凱達格蘭大道舉行，訴求保護兒少，反虐童、反霸凌、反酒駕，讓孩童安心長大。（圖／記者崔至雲攝）



普悠瑪事故保障協會理事長董小羚提到，對於這次普悠瑪事故案中，台鐵局並沒有記取任何教訓，還對反應問題的基層員工職場霸凌，家屬們也是受到言語文字霸凌，國人會在網路上霸凌受難者以及罹難者家，令他們內心非常悲痛，期望政府聽到人民的訴求，真正做到「0虐童、0霸凌、0酒駕」。

