18歲男拿剪刀自宮「斷成4塊」　大考前夕崩潰爆血3小時

▲小虎拿剪刀自宮，歷經12小時手術撿回一命。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

大陸中心／綜合報導

江西上饒一名18歲男子近日想起被同學霸凌，害得他休學不能參加高考，一時情緒失控，竟用剪刀剪斷生殖器，導致下體大量出血。送醫後，8位醫師聯手12小時搶救，勉強保住男子一命，但後續巨額醫藥費高達人民幣20萬元（約新台幣90萬元），讓家屬無能為力，即使借遍親友也付不起。

高考前一天，男子小虎（化名）想起在學校被欺負種種，害他被迫輟學，不能如期參加高考，一時悲憤不已，當場用剪刀自宮，將外陰生殖器斷成4塊，導致下體大量出血近3小時。

▲8位醫師攜手合作，將4塊組織一一縫回。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）

玉山縣人民醫院接案包紮止血後，考量傷勢嚴重，將人轉送上饒市人民醫院急救。在手足顯微外科主治醫師余治好、泌尿外科汪新輝醫師團隊合作下，8位醫師奮鬥12小時，將4塊組織一一縫回，並精密接合28根血管，期間輸血3000毫升，手術難度之大，相當罕見。

手術後，小虎雖脫離險境、送入加護病房觀察，但後續還需接受多次手術，費用至少20萬元起跳。

與小虎同村的姊夫表示，小虎高一時在學校被同學欺負，被迫輟學，不料近期正值高考，小虎一想到不能參加就受了刺激。他說，現在家裡已經到處借了10幾萬，能借的親友都借了，但實在無法負擔後續巨額治療費，希望好心人能伸出援手，幫助他們渡過難關。

▼面對龐大醫藥費，家屬一籌莫展。（圖／翻攝自微信／上饒見聞）