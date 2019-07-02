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台灣人很可憐…他調味料弄一弄「像泡麵」　客竟讚：比牛肉麵名店好吃

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▲▼門前隱味牛肉麵。（圖／Wisely拍拍照寫寫字提供）

▲原PO賣牛肉麵用牛骨熬湯生意慘淡，改用便宜的湯塊後卻大受歡迎，這讓他相當心寒。（示意圖，非新聞當事牛肉麵／Wisely拍拍照寫寫字提供）

網搜小組／綜合報導

隨著技術進步，美味不再需要高超技術或昂貴成本，有時化學調味料隨便加一加，就是人間美味…一位曾賣過牛肉麵的網友心痛表示，剛開始他花成本買牛骨熬湯生意不好，後來買牛肉湯塊隨便弄一弄「煮出來像泡麵」，竟大受歡迎，讓原PO相當心寒。網友感同身受，「堅持真材實料的店一年就倒，調味超重的店卻屹立不搖」。

原PO在「爆廢公社」無奈表示，他曾賣過牛肉麵，剛開始堅持真材實料，用純牛骨熬湯，生意相當慘澹；後來用越南店賣的牛肉湯塊，煮湯時加入豬骨、牛骨混和的湯，送餐前再加點味精、蒜泥、辣椒等調味料，成本不但大幅降低，味道也跟泡麵差不多，不料竟大受歡迎。還有不少客人稱讚原PO這樣煮出來的麵，「比台北牛肉麵節名店的還好吃」；原PO聽到這樣的評價，是笑在臉上，嘆在心裡…「高成本的東西沒人吃，低成本調味反而大家都說讚」。

原PO也大方公開「食譜」，「一碗白開水，加些雞湯粉、蔥油、在一些胡椒粉，喝起來就是『高湯』了」。網友留言也是一片無奈，「父母堅持用天然材料熬湯，生意卻沒有另一家好，這讓他們相當灰心」、「好幾家愛店堅持真材實料，一年多就倒了；反觀別間就是味精或調味料超重，卻大受歡迎」、「很多人都被化學添加物養叼了，反倒天然煮得不怎麼接受，套句阿嬤的話，『東西要好吃，味精加下去就對了』」。

原文連結
 

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關鍵字：調味料,牛肉麵,真材實料,餐飲業

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