三重20年老機車家門前燒毀　女屋主喚醒家人奪門逃

▲三重區五谷王北街的巷弄內傳出機車起火，屋主一家3口即時奪門逃出，警方到場後拉起封鎖線調查。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

4日凌晨3時許，一部停放在新北市三重區五谷王北街巷弄內民宅前的機車突然起火，當時女屋主起床上廁所剛好撞見，大聲喚醒家人逃出門外，並打電話報119。警消獲報後迅速趕抵現場，並拉出水線滅火，火勢很快就被撲滅，並沒有延燒至民宅，而機車為何起火，目前警方還在調查中。

據李姓屋主表示，凌晨妻子起床上廁所時，發現門外突然冒出濃煙及火光，嚇得趕緊叫醒睡夢中的丈夫與兒子，3人跑出門外查看，才知道是停放在門口的機車燒了起來，趕緊打電話報119。他還表示，這輛機車大約20年左右了，平時不常騎，而前陣子才花3萬元整理過，平時也沒有與人結怨，並不清楚為何會無故燒起來。

由於機車燃燒時火勢猛烈，一旁的盆栽也因為高溫而融化，當中還伴隨著爆炸聲響。警消人員接獲報案後，迅速趕抵現場，拉出水線滅火，火勢很快就被撲滅，但機車也燒得僅剩骨架。這起火警並無造成人員傷亡，也所幸沒有延燒至民宅，否則後果不堪設想。

屋主事後調閱家中監視器，目前並沒有看到有可疑的人經過，員警在現場拉起封鎖線，讓火調人員展開調查，而詳細起火原因，目前警方表示，還需要調閱附近監視器影像，才能進一步釐清究竟是機車自燃還是人為因素所造成。

▲▼機車燒得剩下骨架，一旁盆栽也被高溫融化。（圖／記者趙永博攝）



▲屋主在門外裝有監視器，但調閱影像後並無看到可疑人車經過。（圖／記者趙永博攝）