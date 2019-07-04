富根建設公司捐贈台南市消防局災情勘查車　強化消防救災工作

▲富根建設公司董事長楊合良先生，代表捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，將配置於第四大隊大內分隊，有助消防救災工作能更臻完善。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



富根建設公司董事長楊合良先生，代表捐贈台南市消防局災情勘查車1輛，該車配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，可執行災害搶救及災情查報等任務，將配置於第四大隊大內分隊，有助消防救災工作能更臻完善，降低災害發生所造成損失。

7月4日捐贈儀式於大內區竹坑北極殿舉行，在大內區區李長賢等地方仕紳見證下，由專門委員洪杰志代表接受並頒發感謝獎牌，感謝富根建設善行義舉，不僅充實消防救災車輛，強化災害搶救的效能，更是社會楷模、義行典範。

「富根建設公司」董事長楊合良是台南大內區石仔瀨人，自小離鄉到高雄打拼，白手起家創立富根建設有限公司，目前也擔任大內區竹坑北極殿榮譽主委一職，事業有成之餘，愛心更是不落人後；在2015年就曾以私人名義集資捐贈高雄市社會局復康巴士2部，楊董事長有感於家鄉大內地形崎嶇、道路狹小，於八八風災時，大內區石仔瀨低窪地區一帶淹水災情嚴重，執行勤務時，部分地區因地形限制，消防車輛難以接近，為能提升消防分隊救災效率，特別捐贈災情勘查車1部供大內分隊使用。

楊董事長表示，該車價值近百萬元，具有迅速到達災害現場的機動性，後方也可配置拖船架拖船艇至救災現場，秉持「取之於社會、用之於社會」精神，希望能拋磚引玉，喚起各界重視消防救災資源。