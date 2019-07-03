台南市成立防疫協力網絡　辦登革熱防疫教育訓練

▲台南市長黃偉哲指示擴大民間團體納入防疫協力網絡，安平區公所舉辦登革熱防疫共同合作宣言及教育訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南今年第1例本土登革熱出現後，市長黃偉哲指示擴大民間團體納入防疫協力網絡，7月3日於安平區公所舉辦登革熱防疫共同合作宣言及教育訓練，邀請慈濟基金會、安平商圈、新住民團體麗麗微莎雅、巡守隊、民防大隊、義警、各里防疫志工及各社區發展協會等參與，協力防疫，以降低登革熱病媒蚊感染風險。

市長黃偉哲表示，此次我們動員的比較早，動員的層面也比較廣，感謝有這麼多志工，迅速建置防疫的聯繫網絡，對於疫情的掌控以及分布這些專業的事情交給衛生局防疫小組，但是孳生源清理以及整個社區清潔的維護，阻斷傳染途徑，有賴各位志工幫忙；過去發生過里長僱工困難，今年僱工費用會優先到位，讓里長可以趕快僱工，配合志工一起孳清。

市長黃偉哲進一步表示，由於前3例的感染途徑與東菜市場有地理上的共通點，市府將盡速去東菜市場孳清，加強防疫工作的強度跟廣度。他也提醒安平也有市場，也應該注意孳生源清理，尤其市場有時候光線比較暗，加上攤販清理會用水，容易產生蚊子或孑孓，所以一定要常常孶清。

黃偉哲強調，這一、兩天爆發的新病例，基本上都是屬於同一波，市府會非常戒慎恐懼地處理；4年前所累積的防疫經驗，我們會再深化，4年前所帶給市民記憶猶新的痛苦，我們會減輕，也希望大家一起動起來，將防疫工作做好。

安平區公所表示，各里防疫志工本來就是防疫的主力，而這次參與防疫的民間團體性質多元，除了以往學校、宗教團體共辦教育訓練外，商圈的加入也保障遊客的安全；尤其慈濟基金會的防疫支援，不僅對安平區有顯著防疫功效，其組織雖以安平區為據點，但成員組織更擴及安南區、南區及北區，相信慈濟基金會登高一呼，各區的志工加入後，防疫工作必能如虎添翼。