台南市東區大同里再添1例　登革熱本土病例累計4例

▲台南市本土登革熱再添1例，個案是2歲幼童，與前病例一樣都有到東菜市場活動，目前累計4例本土登革熱病例。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市於7月2日接獲通報東區大同里高度疑似本土登革熱病例，防治中心於7月3日確認為登革熱陽性，此為東區大同里第1例本土病例，目前台南市登革熱本土病例數4例，境外移入病例數21例。

台南市登革熱防治中心陳怡主任表示，東區大同里本土登革熱病例為2歲幼童，無出國旅遊史，亦無高雄市及台南市永康區活動史，主要活動範圍於住家、東區東門里、中西區城隍里東菜市場，個案與本土第2、3例都曾至東菜市場活動。7月4日及7月5日東菜市市場將休市二天進行噴藥防治，7月3日下午則先加強孳生源清除，擴大疫情調查、擴大採血、掃蚊及插立警示紅旗等相關防治措施。

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東菜市場攤商也加強清除積水容器，攤商及前往消費民眾需做好防蚊措施。登革熱防治中心依規定之作業程序進行防治工作，規劃個案住家周圍環境及活動地戶內外化學防治作業。以能澈底根除可能之孳生源及找出隱藏病例，請民眾配合落實居家環境戶內外孳生源清除。

目前台南市登革熱本土病例數共4例，且近日台南持續降雨，積水容器增多恐孳生大量病媒蚊，因此台南市登革熱防治中心籲請中西區開山里及城隍里、東區大同里及東門里民眾加強「巡、倒、清、刷」清除積水容器及做好防蚊措施，若有發燒等疑似症狀時，立即就醫以進行登革熱NS1快篩，另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾，務必詢問旅遊活動史並加強通報。