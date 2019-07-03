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社會 社會焦點 保障人權

士官長趁女士官酒醉帶回寢室脫罩襲胸　遭質問嘴回「摸一下會死喔」

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▲桃園市某特戰隊林姓士官於2017年涉嫌襲胸猥褻女士官遭起訴。（示意圖／pixabay）

▲桃園市某特戰隊林姓士官於2017年涉嫌襲胸猥褻女士官遭起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陸軍某特戰隊林姓士官長於2017年前年間，邀請下屬女士官到寢室午睡竟趁機襲胸，食髓知味後藉著部隊餐聚，女士官不堪酒意將其帶回房間休息，竟大膽拉開衣服襲胸猥褻，女士官酒醒後質問有無對她輕薄，林竟回說「摸一下會死喔？」；桃檢3日偵結，依趁機猥褻、性騷擾等罪嫌提起公訴。

桃檢調查，35歲林姓士官長2017年5月間以天氣炎熱與自己寢室較涼爽為由，向下屬女士官說可以去其寢室午睡，女士官進其寢室午睡休息，林竟闖入寢室襲胸猥褻得逞； 同年6月13日部隊同事20餘人相約到營區外餐廳聚餐，女士官不堪酒意呈現泥醉，林與其他同仁將她帶自己寢室休息，林見女士官酒醉無法抗拒之際，將其上衣拉起手伸進胸罩撫摸胸部猥褻得逞。

隔日，女下士酒醒後仍記得前晚遭林姓士官長襲胸猥褻之事，向長官與同事反映，也當面質問是否有趁其酒醉襲胸之事？林居然回嘴說：「摸一下會死喔」，女士官事後憤而報警提告。

檢警查出，林姓士官長事後遭輔導長約談時辯稱，曾進入寢室拉開女士官身上浴巾，可能不小心碰觸女士官胸部，聚餐後將其帶回寢室休息，最後由其他女士官帶走，林也坦承被女士官質問時，曾說過「摸一下會死喔？」。

桃檢查出，部隊同事也指證，有看到女士官被扶進林姓士官長寢室，原本坐在沙發上，後來改躺在床上，且衣服從背後被掀起來，另名女士官也指證，當時到場接女士官回自己寢室時見其已酒醉，醒來後說被林掀開衣服撫摸胸部等情事。

桃檢認為，林姓士官長犯行明確，在監視器光碟畫面與證人指證下，3日偵結將林姓士官長依性騷擾、趁機猥褻等罪嫌提起公訴。

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關鍵字：士官長,女士官酒醉,襲胸猥褻,挨告

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