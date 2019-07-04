狂重訓「內臟撕裂」！22歲鮮肉肚子突劇痛...下秒暈倒「全身血液流光一半」

▲范男當時身體狀況不太好，卻還是繼續健身。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

湖南省長沙市一名22歲范姓男子去年到健身房進行重量訓練，沒想到回家之後，肚子突然一陣劇痛，下秒立刻暈倒在地，甚至臉色蒼白，嚇壞同居的室友。事後，醫生在手術過程中，發現范男「內臟撕裂」，而且血腫還不停滲出血來，出血量已超過全身血量的一半。

綜合陸媒報導，范男平時熱愛健身，事發當天他一如往常地到健身房，但回家之後肚子卻突然疼痛，原本以為睡一覺就會沒事，殊不知過了幾個小時後，又變成肋間部位劇痛，就像被撕裂一般，讓他忍不住向室友求助。室友表示，當晚看見范男臉色蒼白、不停冒汗，甚至還暈倒3次，隨後便趕緊將他送到醫院。

起初，醫生透過電腦斷層掃描（CT）看見，范男的腹腔內有大量積液，充滿在肝臟、脾臟周圍，而且密度較高；同時，血紅素指數也有下降的現象，因此初步判斷可能有出血或貧血。隨後，醫生立即替范男動手術，過程中發現，在脾臟橫結腸以及胰尾、脾結腸韌帶處，有一個約三厘米左右的血腫，而且胰腺尾部和橫結腸也已經撕裂。

▲范男身體不適還瘋狂健身，造成「內臟撕裂」，幸好手術之後恢復良好。（圖／翻攝瀟湘日報）

除此之外，在手術時，血腫還在不停往外滲血，出血量高達2600毫升，超過全身總血量的一半；幸好，整個過程相當順利，目前范男的身體也漸漸恢復。

事後，范男坦承，「當天臥推的一組訓練和平時一樣的，負重是100kg，但那幾天身體狀態不太好，回家後一直以為是胃疼，沒想到問題這麼嚴重。」醫生也再次叮嚀他，運動健身是好事，但用力不當、準備不足、強度過大就很容易造成傷害，所以運動前的準備是很重要的。