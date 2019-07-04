看人賭博也有事！工人輸錢「暴怒牽拖」　撂10人圍毆打昏原住民同事

▲新竹縣竹北市1處工地發生原住民工人被圍毆昏迷，縣議員張益聲趕至醫院慰問。（圖／翻攝自Facebook／縣議員張益生）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣竹北市一處新建中的商業大樓工地，3日發生1名林姓原住民工人慘遭同事圍毆事件，原因竟是被賭輸的同事遷怒「帶賽」，該名同事夥同多位工人手持安全帽將林男打成重傷，送醫後一度昏迷；原住民籍縣議員張益生聞訊趕到醫院關切，並要求警方一定要揪出這些兇手。

張益生表示，這名來自新竹縣五峰鄉的林姓工人，在竹北市光明六路與莊敬北路一處大樓工地工作，疑似在午休時站在同事後面看人賭博，怎料這名同事賭輸了遷怒於他，憤而叫來10多名工人助拳、一起圍毆他，過程中甚至還有人持安全帽猛力重擊，當場將林男打到倒地不起。

林妻也說，先生根本也不認識對方，更別說有任何仇恨，就只是為賭博輸錢，就可以這樣遷怒別人身上嗎？當她看到先生被打到整張臉都是血時，難過到講不出話來，打人的工人事後不但毫無悔意，還不斷出言挑釁、惡言相向，讓她實在很憤怒。

▲林男被毆成重傷，家人帶著小孩趕至醫院，也擔憂家中經濟瞬間陷入困境。（圖／翻攝自Facebook／縣議員張益生臉書）

新竹縣消防局表示，接獲通報後立即派員前往救護，趕抵現場時發現林男臉部有撕裂傷，後腦也有長約3公分的撕裂傷，經初步包紮後送醫救治，到院後一度呈現昏迷狀態。

「用暴力傷害族人 ，我一定要加害人付出嚴重的代價。」張益生事後趕至醫院探望，得知林男為扛起家計，遠從五峰跑到竹北工作賺錢，家中還有3個稚嫩的小孩需要照顧，如今無辜遭人打成重傷，家中頓失經濟來源，林妻也不知該怎麼辦，只好希望大家一起來幫忙度過眼前難關。