　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／竹北未來30年榮景 楊文科力推「3+2」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

新竹縣長楊文科力推「3＋2」政策，除了原先所推動的3支箭之外，還要再加上2支小箭，另外，《遠見雜誌》2019年縣市總體競爭力大調查結果出爐，新竹縣在「地方財政」表現亮眼，贏得全國第三名、非六都第二名的肯定，不過，在整體滿意度上，成績卻不如人意，對於如何在兼顧財政和施政呢？對此議題，《雲端最前線》1日邀請新竹縣長楊文科、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

2019年《遠見》縣市總體競爭力評比今天出爐，新竹縣在「地方財政」表現亮眼，贏得全國第三名、非六都第二名的肯定，《遠見》雜誌報導指稱新竹縣財政「優化快」，從去年第八名上升至第三名。

由於新竹縣的財政赤字嚴重，出身竹科的楊文科，透過積極招商引資，以及靈活財務操作和轉貸減息，大幅改善新竹縣的財政。除了在「地方財政」獲得好成績，新竹縣也在「經濟與就業」與「生活品質與現代化」等面向，也分別獲得非六都第二名及非六都第四名的好成績。

▲楊文科拜訪管中閔　「國際AI智慧園區」爭取設立台大付中。（圖／新竹縣政府提供）

▲楊文科拜訪管中閔　「國際AI智慧園區」爭取設立台大付中。（圖／新竹縣政府提供）

此外，楊文科縣長強調施政主軸為拚經濟、重文教、享福利等三大方向，落實「老中青幼」全面照顧。楊文科認為，經濟好，一切都好，拚經濟方面，將用他累積卅年的竹科管理經驗，實現他力推的國際AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫、變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案等地方重大建設，幫助台商返鄉投資。

文教發展上，縣府會持續增設公立、非營利及準公共化幼兒園，並從一○八學年度全面實施國中小免費營養午餐加碼有機蔬菜，持續做好文化資產保存、客家語言傳承、觀光旅遊行銷。福利政策部分，他說，一上任就恢復敬老福利津貼月發三千元，將持續擴充社區照顧關懷據點、提供居家式及社區式長期照顧服務。對此議題，《雲端最前線》1日邀請新竹縣長楊文科、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
梁家輝淋雨「力挺港警」！粉絲黑爆開砲：看錯你了
蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日　深夜掃墓「落寞背影」…網鼻酸：9年
工會7/2凱道辦應援之夜　「感謝各界支持長榮罷工」

關鍵字：雲端最前線,楊文嘉,新竹縣,楊文科,財政

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「累積後爆炸」柯文哲看七一遊行　首鬆口為香港「加油」

打破24hr內離境限制　蔡英文出訪將在美國停留4天

羅文嘉視訊連線黃之鋒：國民黨必須面對「台灣民主與未來」

7月1日起雙北公車上下皆須刷卡　每月抽1.5萬元「特製定期票」

罷韓連署3萬份將達標！7/14辦「因為愛高雄，所以站出來」擴大熱度

影／化學兵噴藥防登革熱　韓國瑜批：中央對越南跟印尼照顧的比我們還多

快訊／蔡英文11日出訪「三聖」﹑海地　過境美國4天規格大突破

「實業家總統」是最佳選擇　前台東縣長黃健庭發文宣力挺郭台銘

雲端最前線／竹北未來30年榮景 楊文科力推「3+2」

「吳敦義募100萬碗魯肉飯」黃光芹引目擊口述　邀韓國瑜一起上法庭

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

「累積後爆炸」柯文哲看七一遊行　首鬆口為香港「加油」

打破24hr內離境限制　蔡英文出訪將在美國停留4天

羅文嘉視訊連線黃之鋒：國民黨必須面對「台灣民主與未來」

7月1日起雙北公車上下皆須刷卡　每月抽1.5萬元「特製定期票」

罷韓連署3萬份將達標！7/14辦「因為愛高雄，所以站出來」擴大熱度

影／化學兵噴藥防登革熱　韓國瑜批：中央對越南跟印尼照顧的比我們還多

快訊／蔡英文11日出訪「三聖」﹑海地　過境美國4天規格大突破

「實業家總統」是最佳選擇　前台東縣長黃健庭發文宣力挺郭台銘

雲端最前線／竹北未來30年榮景 楊文科力推「3+2」

「吳敦義募100萬碗魯肉飯」黃光芹引目擊口述　邀韓國瑜一起上法庭

微軟雙螢幕Surface產品曝光　運行Windows Lite作業系統、還能跑安卓App

長榮空姐求刪偷拍照！他跩笑「我會PO網」...老爸護子再飆罵：沒用的東西

睡夢中聞到香香！貪吃柴「後腿自動癱瘓」　媽笑慘：去哪偷學！

放棄留學博士照顧失明聽障小弟47年　宜蘭曠世兄弟歡喜搬新家

中美貿易談判成長期拉鋸戰　6月PMI續跌至48.1%難以重返擴張

劉以豪、郭雪芙「緊貼摸臉」幕後互動被拍…網爆CP魂！　PO文甜喊：雪芙兒

蘋果傳推陸特規版iPhone　棄Face ID改採螢幕下指紋辨識

台灣觀巴暑假旺季祭大優惠！　期間限定「3人同行、1人免費」

近5年來最靈活的試題　高中師：物理指考題材多樣、實驗題多

華聞快遞／推動兩岸產業融合發展！廈門訂55條新規「打造一流營商環境」

政治熱門新聞

罷韓連署書將達3萬份　預告包圍..

韓國瑜造勢散場超快　20分清8..

韓國瑜喊話韓粉　「7/6穿國旗..

聯合民調：韓支持度30％、郭2..

旗山冰店挺罷韓　不原諒打混市長

即／空拍圖曝光！主辦單位：現場..

即／韓國瑜怒批蔡政府「腦袋壞掉..

郭台銘園遊會湧進10萬人　激昂..

快訊／戰車掃街狂粉追到體育場　..

10大新制7／1上路！酒駕連坐..

黃光芹引吳敦義目擊口述...　..

罷韓連署3萬份將達標！7/14..

蘇貞昌喝珍奶實測　破除紙吸管三..

即／韓國瑜大進場　韓粉「重現銀..

更多熱門

相關新聞

直播／轉型拚外銷 翁章梁推勇敢轉型創新嘉義

嘉義縣長翁章梁以「勇敢轉型、創新嘉義」為訴求，自上任後便一直努力推動，為的就是打造一座幸福快樂的城市。而翁縣長除了兌現免費補助老人活動假牙之外，更致力於推動觀光產業發展，同時也讓嘉義縣進一步的進行產業重新佈局。對此議題，《雲端最前線》28日邀請嘉義縣長翁章梁，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

直播／北農背信案再爆 韓賣菜郎神話破滅？

直播／頻造勢救不回韓民調？郭台銘黨內互比拿第一！

直播／鴻海股東會今登場 郭台銘接班人是...？

直播／滷肉飯礦泉水破功？韓國瑜18張保單的秘密？

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

孫安佐爆監獄潛規則！床上放這東西別吃：會被肛

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

即／西門獅子林火警　上百人支援救火

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面