雲端最前線／竹北未來30年榮景 楊文科力推「3+2」

新聞節目中心／綜合報導

新竹縣長楊文科力推「3＋2」政策，除了原先所推動的3支箭之外，還要再加上2支小箭，另外，《遠見雜誌》2019年縣市總體競爭力大調查結果出爐，新竹縣在「地方財政」表現亮眼，贏得全國第三名、非六都第二名的肯定，不過，在整體滿意度上，成績卻不如人意，對於如何在兼顧財政和施政呢？對此議題，《雲端最前線》1日邀請新竹縣長楊文科、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

2019年《遠見》縣市總體競爭力評比今天出爐，新竹縣在「地方財政」表現亮眼，贏得全國第三名、非六都第二名的肯定，《遠見》雜誌報導指稱新竹縣財政「優化快」，從去年第八名上升至第三名。

由於新竹縣的財政赤字嚴重，出身竹科的楊文科，透過積極招商引資，以及靈活財務操作和轉貸減息，大幅改善新竹縣的財政。除了在「地方財政」獲得好成績，新竹縣也在「經濟與就業」與「生活品質與現代化」等面向，也分別獲得非六都第二名及非六都第四名的好成績。

▲楊文科拜訪管中閔 「國際AI智慧園區」爭取設立台大付中。（圖／新竹縣政府提供）

此外，楊文科縣長強調施政主軸為拚經濟、重文教、享福利等三大方向，落實「老中青幼」全面照顧。楊文科認為，經濟好，一切都好，拚經濟方面，將用他累積卅年的竹科管理經驗，實現他力推的國際AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫、變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案等地方重大建設，幫助台商返鄉投資。

文教發展上，縣府會持續增設公立、非營利及準公共化幼兒園，並從一○八學年度全面實施國中小免費營養午餐加碼有機蔬菜，持續做好文化資產保存、客家語言傳承、觀光旅遊行銷。福利政策部分，他說，一上任就恢復敬老福利津貼月發三千元，將持續擴充社區照顧關懷據點、提供居家式及社區式長期照顧服務。對此議題，《雲端最前線》1日邀請新竹縣長楊文科、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。