「美中下周重啟談判」　白宮經濟顧問：很快會開始

▲白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）透露，美中將重啟貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）當地時間3日表示，美中高層代表很快會再次進行會面，繼續完成世界兩大經濟體間的貿易談判，時間定在下個禮拜。他說，美中代表已經在電話裡先談過了。

綜合外電報導，美國總統川普與中國國家主席習近平在6月底的G20大會上，已經就美中貿易談判內容討論過，雙方同意重啟原本最早能在3月就結束的貿易談判。

庫德洛原本告訴記者，談判在下周就要重啟，後來又改口模糊時間點，「我不知道確切時間，但他們已經通過電話了。接下來他們會在電話中安排協商的時程表。」美方貿易談判的關鍵人馬如先前一樣，由貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領團隊。

此前，美中最後一次進行貿易談判的時間點是在5月份，而協商破局的原因，是美國指控中國對已經談好的條件臨時反悔。華盛頓當時指出，北京允許企業等竊取美國智慧財產，還強迫想要在中國做生意的美國企業必須分享技術。當時中國並不承認美國的指控，也拒絕為此進行徹底的法律變革。