19歲男性侵金錢豹酒店妹：會一直打！　謊報摩鐵地點讓經紀人救不到

▲金錢豹金山店酒店妹被帶出場，遭性侵打到全身傷。（圖／資料照）

社會中心／綜合報導

一名19歲蕭姓男子到台中「金錢豹金山店」消費，他將不勝酒力的酒店小姐小珠（化名）帶出場，恐嚇「如果不願與我發生性行為，會一直打、一直打」，因此性侵得逞，甚至謊報地點讓經紀人救不到人。法官認為，被告事後賠償60萬元和解，具體展現誠心悔悟態度，堪認有悔過之心，依強制性交罪判2年徒刑。

判決指出，2016年6月14日某時，蕭男開車載小珠到一間汽車旅館，趁她醉得不省人事性侵。她在過程中醒來，推開蕭喊「我不要」、「不要碰我」，並想打電話給經紀人求救。

根據判決，蕭男明知小珠無意與他發生關係，竟轉以強制性交犯意，向她佯稱現在在另一間摩鐵，等對方告知經紀人地點後，就把她的手機關機，讓經紀人無法到現場搭救。

▼被害人離開摩鐵後，打電話告知朋友自己遭性侵。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

蕭男並徒手毆打小珠，導致她左眼瘀青4公分、右臉瘀青5公分、右上臂及右大腿抓傷5公分、左前臂抓傷4公分等傷害。他恐嚇，「如果不願與我發生性行為，會一直打、一直打」，因此霸王硬上弓。被害人離開摩鐵後，打電話給友人，由人陪同就醫並報警。

台中地院法官認為，被告因年輕識淺、血氣方剛，一時無法克制衝動，不尊重女性身體與性自主權利，使被害人身心受創。法官審酌被告犯案時年紀尚輕，犯後坦承犯行，且以60萬元和解，具體展現誠心悔悟態度，堪認有悔過之心；加上被害人事後也具狀表示，同意給予緩刑自新機會，因此判刑2年。全案可上訴。