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摘野外蘑菇來吃！1家6口中鵝膏毒素「肝腎受損異常」　全進加護病房

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綠摺菇。（圖／取自維基百科）

▲姚婦一家6口誤食有毒野生蘑菇後，出現食物中毒的情況。（示意圖，與本文無關／取自維基百科）

大陸中心／綜合報導

浙江紹興日前發生一起全家食物中毒的案件，50歲姚姓婦人的弟弟從野外摘了野生蘑菇，並邀請姚婦全家一同享用，不料吃完後一家6口全部出現腹痛、上吐下瀉的情況，緊急送醫檢查後，才發現是鵝膏毒素中毒。浙江大學醫學院附屬第一醫院（浙大一院）表示，姚婦一家都出現了腎臟損傷、肝功能異常的情況，目前都還在觀察。

姚婦指出，弟弟從山上摘蘑菇回家後，邀請他們家前往享用。為了釋放蘑菇的美味，她將剩下的蘑菇全煮成湯，「我們新昌有吃野蘑菇的習慣，有些從山上採來的蘑菇，最貴可以賣到150元（人民幣，約新台幣686元）一斤。」

她提到，蘑菇湯煮好後，弟弟、丈夫、兒子、兒媳與外甥每人吃了約3、4朵，而自己則等到眾人用餐完畢，才將剩下的蘑菇湯「全部拌飯喝了」。

▼姚婦一家吃了路邊的野生蘑菇，導致肝腎功能異常。（示意圖，與本文無關／南投醫院提供）

▲有毒綠摺菇。（圖／南投醫院提供）

喝完蘑菇湯後，姚家兒媳首先出現上吐下瀉、劇烈腹痛的情況，隨後，一家大小全都有類似食物中毒的情形。全家前往新昌縣人民醫院就診，被懷疑是「誤食毒鵝膏菌」中毒，因此被轉院至浙大一院；但先吃了一碗野菇麵的姚婦弟弟情況已相當危急，無法撐到轉院。

浙大一院檢查後，確診姚婦一家是吃了毒鵝膏菌，腎臟出現損傷，且肝功能都出現異常。浙大一院急診科主任陸遠強表示，由於是劇毒蘑菇，他緊急啟動血漿置換治療，平均為姚婦一家人置換了1500到1700毫升的血漿。

▼姚婦一家吃野菇中毒，在醫院置換血漿。（圖／翻攝自《今日頭條》）

▲▼吃野菇中毒。（圖／翻攝自《今日頭條》）

替姚婦治療的醫師俞慧麗說明，由於鵝膏菌中的鵝膏毒素易溶於水，因此喝了最多蘑菇湯的姚婦中毒最嚴重。她補充，誤食毒鵝膏菌後，患者6小時到24小時後才會出現腹部絞痛、嘔吐、脫水性腹瀉等中毒症狀，過後會出現「假癒期」。

俞慧麗提到，假癒期出現後，許多患者會以為「自己好了」，但毒素會在這個期間開始破壞肝臟，導致肝功能衰竭。她說，若沒有及時接受治療，中毒者很快就會出現器官衰竭、休克等症狀，最終導致死亡。

▼不是顏色普通的蘑菇就沒有毒。（圖／翻攝自《今日頭條》）

▲▼吃野菇中毒。（圖／翻攝自《今日頭條》）

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關鍵字：蘑菇,野外蘑菇,鵝膏毒素,毒鵝膏菌,食物中毒

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