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AirPods 2實測：「嘿，Siri」方便度提升、音樂分享拉近你我距離

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▲▼搭配無線充電盒的AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

▲搭配無線充電盒的AirPods 2一樣附有充電線。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

搭配無線充電盒的AirPods 2今（4）日開始陸續出貨，《ETtoday新聞雲》記者也在無線充電版出貨前先拿到了新一代AirPods耳機開箱。此次新推出的AirPods 2最令人期待的功能，應該就屬「嘿，Siri」語音控制與音樂分享功能了。

▲▼搭配無線充電盒的AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

如果單就外觀來看，你會發現AirPods 1與AirPods 2並無太大的差異，一樣都是白色塗層，且激似電動牙刷頭的設計方式，不過在充電盒方面，就有了一點點的不同，那就是充電燈號的位置。

▲▼搭配無線充電盒的AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

第一代AirPods充電盒的燈號必須要打開上蓋才能看見，而AirPods 2則是將燈號移至充電盒的正面；另外就是新充電盒背後的按鈕相較於舊款充電盒較置中了一點。

▲▼搭配無線充電盒的AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

此次記者實測的是搭配無線充電盒的AirPods 2耳機，不過如果你發現自己用不習慣無線充電功能，或者是手邊的無線充電板壞了也沒關係，因為無線充電盒底部仍保留了Lighting充電埠，且原廠還是有隨附一條充電線以供使用。

▲▼搭配無線充電盒的AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

語音聲控超方便　讓你再也不用動手碰耳機
記者在實測AirPods 2後發現，利用語音聲控耳機相當方便；過去你要喚醒Siri，需要手指輕敲耳機兩下，才能叫出Siri；不過現在只要喊出「嘿，Siri」即可快速換歌、調整音量、撥打電話，或是開啟導航功能，且無論是在安靜或是嘈雜的環境下，都可以輕鬆地做出語音控制。

搭上iOS 13分享音樂不必分享耳機
在今年的蘋果開發者大會（WWDC）中，推出了手機新作業系統iOS 13，當中就有提到一點，那就是以後若是想與朋友分享「正在使用AirPods聽的音樂」，只要兩支iPhone輕碰一下即可分享。不過這項功能經過記者實測發現，可能是iOS 13 Beta目前仍未開放，因此即便兩支iPhone輕觸仍無法快速地分享音樂。

但是在iOS 13 Beta的環境中，可容許兩對AirPods耳機同時在同一支iPhone當中聆聽音樂；只要除了已配對的AirPods 2耳機外，另外一副（無論是一代或二代耳機）只要在iPhone附近打開充電盒上蓋，亦可進行配對，並同時在同一支iPhone上聽音樂、看影片。

▲▼搭配無線充電盒的AirPods 2。（圖／記者邱倢芯攝）

在其它硬體性能上，根據官方資料，AirPods 2搭載了Apple全新打造的H1晶片，號稱具有特製的音訊架構，可帶來革命性的音訊體驗及更優異的同步效果。且得力於H1晶片，AirPods 2可提供較第一代AirPods 多50%的通話時間。連接時間快兩倍，使用iPhone、Apple Watch或iPad聽音樂時，於各裝置間切換比起以往更為完美流暢。

而在充電方面，此次推出了無線充電、有線充電兩種版本，讓消費者多了不同的選擇，不過兩個版本在價格上也不太一樣；搭配無線充電盒的AirPods 2官網售價為6,490元，而搭配充電盒的AirPods 2則為5,290元。

若是手邊原本就有第一代耳機的用戶但是想要體驗無線充電功能，也先別急著故意弄丟耳機，因為官方有額外單賣AirPods無線充電盒，這個充電盒可相容第一代耳機或後續款式，此款AirPods無線充電盒售價為2,690元。

整體而言，AirPods 2的使用者體驗相當不錯，畢竟能夠以語音的方式就能達到多種應用，勢必能夠為繁忙生活帶來某些層面的輕鬆；不過購買新款藍牙耳機是否有必要「直上」搭配無線充電盒的AirPods 2就見仁見智了，畢竟目前家中有添購無線充電板的消費者並不佔多數，在購買之前可先考慮好自己適合什麼樣的充電方式。

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關鍵字：無線充電,AirPods 2,實測,AirPods,iOS 13

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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