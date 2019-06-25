Apple釋出iOS 13公測版　一般用戶也可下載體驗

▲Apple釋出iOS 13、iPadOS，以及macOS Catalina公測版。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple在今年的開發者大會（WWDC）當中，推出了iOS 13、iPadOS，以及macOS Catalina等多項裝置新作業系統，但當時所釋出的Beta版都僅限給開發者們下載使用；不過，Apple官方於今（25）日凌晨開始，陸續地釋出了macOS Catalina、iOS 13、iPadOS等三項作業系統的公測版，讓想搶先體驗新系統的一般消費者，也能獲得。

不過要注意的是，雖然官方釋出了公測版，但由於Beta版的系統仍屬不穩定，還是有可能會造成裝置當機等情況，若是相當在意系統穩定性的使用者，還是建議等正式版本釋出後，再下載使用。

若是你真的很想體驗新作業系統，且不在意系統穩定性，那麼首先請先備份裝置上的資料，之後再進入蘋果的官網當中，並且註冊你的蘋果裝置；在登入你的Apple ID後，網站會要求你同意協議，之後你就可以開始使用手機下載系統描述檔。

在下載完成描述檔後，即可點選手機當中的「設定」→「一般」→「安裝描述檔」→「安裝」，而後手機會自動啟動；啟動完畢後，就按照過去一般的軟體更新步驟，點選「設定」→「一般」→「軟體更新」，裝置當中就會出現新作業系統的更新資訊了。

根據官方的資料指出，目前已釋出了macOS Catalina、iOS 13、iPadOS等三項作業系統的公測版，有興趣體驗的使用者，可以先下載來試用；不過還是得再次強調，Beta版本的作業系統較不穩定，因此建議不要輕易拿日常用的手機安裝使用。