保全遭資方施壓解約？長榮駁：工會散播不實謠言

▲桃園市空服員職業工會召開說明會駁斥欺騙會員，強調與存放三寶的保全公司仍有合約關係 。（圖／記者陳以昇攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工持續，工會將空服員交出三寶放置於台灣保全公司保管，但保全公司卻說合約已在6/30結束，保管物也全數送還；工會方面則發聲明指出台灣保全受打壓今（3）日口頭詢問於明日解約。長榮航空晚間指出，有會員代表指稱「無論是已簽訂一年合約的保全公司，或是當初6月23日晚會的高空作業台廠商，長榮公司都多方給予各項壓力」，強調絕無此事，並嚴厲譴責桃空職工不要再漫天散播不實謠言，將保留法律追訴權。

近日傳出有罷工空服員欲領回三寶（護照、台胞證、員工ID卡）卻遭工會刻意延誤，也有照片顯示現場領取隊伍大排長龍。工會代表馮文玉3日上午說明時表示，因2日豪大雨造成保全公司塞車延誤，以致送達三寶到場時間延遲。不過，記者致電工會合作的台灣保全公司確認，得到的結果卻是合約已在6/30結束，也已將保管的東西全數送還，雙方說法兜不攏。

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▲排隊領三寶。（圖／翻攝臉書《綠絲帶活動 / Green Ribbon Campaign》）

工會聲明稿指出，自2016年華航罷工投票，就開始與臺灣保全公司合作，合作狀況十分良好；針對本次2019長榮空服員罷工，桃園市空服員工會與台灣保全公司簽訂合約保管護照、台胞證、ID證件，合約起訖期間為108/6/21-109/6/20，為期一年。

本次長榮空服員罷工社會關注度極高，台灣保全公司在受到社會各方壓力下，在今日(108/7/3)口頭詢問工會7/4是否能夠終止合約，目前雙方仍在溝通中。

長榮航空晚間發佈的澄清稿指出，部分空服員或有心人士於社群媒體或網路傳播「保全公司表示，接獲長榮航空打壓，希望停止與工會簽訂的一年合約」的不實合成截圖及訊息，是子虛烏有的謊言。

長榮航空強調，從未與台灣保全有任何業務往來，連如此顯而易見的事實，桃空職工都未盡到最基本的查證責任，試問桃空職工，這種公司施壓的謠言是從哪裡憑空想像而來？

對於桃空職工不實指控，公司要反問桃空職工，在6月30日就已經交予桃空職工自主保管的三寶，為什麼桃空職工又不斷對外界及空服員表示要兩天的工作天才能取回三寶？目前陸續已有越來越多的空服員要返回工作崗位，請桃空職工不要以各種手段蓄意拖延歸還三寶，尊重會員個人選擇。

工會下午也釋出與台灣保全的合約書封面，上頭標明合作時間為民國108年6月21日至民國109年6月20日，但針對媒體詢問「現在三寶到底在哪裡？」，工會並不願正面回應，僅表達所有問題將於4日上午10點統一在南崁罷工棚說明。

▲桃園市空服員職業工會出示與台灣保全的服務契約書。（圖／桃空職工提供）