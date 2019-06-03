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Google伺服器壅塞！YouTube、Snapchat都當機　美網友：網路要消失了嗎？

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▲Google於5月25日更新隱私政策 CEO皮采：我們有責任做得更好 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Google伺服器擁塞問題不僅影響Google自家的服務應用，許多依賴Google雲端服務的公司也都遇到當機問題。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

Google今（3）日於美東發生大規模伺服器擁塞情形，受影響的網站除了Gmail、YouTube等Google內部服務外，連Snapchat、Discord等熱門應用程式都無法使用。

據Tech Crunch報導，美國東海岸用戶率先反映了相關問題，但根據網路監控網站DownDetector的報告，受影響的地區可能更多。

Google稍早前已在雲端平台（Cloud Platform ）狀態網頁，承認伺服器出現狀況，並在聲明中表示，Google Compute Engine遇到了多區域問題，「我們在美國東部遇到了極大的網路壅塞情形，影響了Google Cloud、GSuite及YouTube中的多項服務，使用者可能會遇到性能下降或間歇性錯誤。我們已經確認了壅塞的根本原因，並期望盡速恢復正常服務。」

事實上，Google伺服器擁塞問題不僅影響Google自家的服務應用，部分用戶表示，包括Discord、Snap和Vimeo在內，許多依賴Google雲端服務的公司也都遇到當機問題。美國社群媒體用戶稍早前也抱怨許多熱門網站及應用程式無法載入，有網友在Twitter發文指出，「Google、YouTube、Snapchat 及 Shopify，現在全都當掉。網路要消失了嗎？」

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關鍵字：Google,Google雲端,伺服器壅塞,當機

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