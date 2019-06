Google伺服器壅塞！YouTube、Snapchat都當機　美網友：網路要消失了嗎？

▲Google伺服器擁塞問題不僅影響Google自家的服務應用,許多依賴Google雲端服務的公司也都遇到當機問題。(圖/《ETtoday新聞雲》資料照)

科技中心/綜合報導

Google今(3)日於美東發生大規模伺服器擁塞情形,受影響的網站除了Gmail、YouTube等Google內部服務外,連Snapchat、Discord等熱門應用程式都無法使用。

據Tech Crunch報導,美國東海岸用戶率先反映了相關問題,但根據網路監控網站DownDetector的報告,受影響的地區可能更多。

Google Cloud outage appears to be outside of North America too, according to https://t.co/wFrvM3zdVo - reports in UK, France, Austria, Spain, Brazil, etc. If you're experiencing the outage, reply with a comment of where you're located. #outage #GoogleOutage #down pic.twitter.com/0QlSWirvbS