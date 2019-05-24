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邁向總統之路！韓國瑜：已有接棒高雄市長人選　現在不能講

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記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜接受平面媒體採訪時，表示如果參選總統，心中已經有高雄市長補選人選，只是「只是現在不能講」。但24日他出席市政總質詢時表示，只是心裡有想法，還不是很成熟；至於人選是不是為現任三位副市長之一，韓國瑜也說，「現在都沒有。」

▲▼0524高雄市議會。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜接受平面媒體專訪，表示若成為國民黨提名的總統候選人，未來是否要帶職參選，是未來會面臨到的問題，也必須要克服，尊重高雄市議會國民黨團的意見。另外對於高雄市長補選人選，韓國瑜也表示自己心中已經有人選「但現在不能講」，而且還要綜合性考量，不只單一因素。

而韓國瑜受訪時表示。「我們現在心裡面有想法，但這都不一定，只是有人問我有沒有什麼理想的人選等等，我自然會有一些人選在我腦海中浮現，但是還但是還不是很成熟，我只講一下。」

▲▼0524高雄市議會。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜和副市長葉匡時。（圖／記者賴君欣攝）

至於補選人選，外界揣測有可能是現任三位副市長，尤其李四川擁有工務專長，協助推動路平專案，葉匡時曾任交通部長，產業和學界背景也很完整，成為呼聲最高的人選。

▲▼0524李四川高市議會。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄副市長李四川。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜則回應「三位副市長都在他自己的分權領域裡面，非常認真，而且三位副市長都有非常豐富的經驗，而且也沒有什麼私慾，為高雄打拼，我們合作的團隊非常的好，也非常感謝三位副市長」，對於是否為補選人選，韓國瑜不多談只說「現在都沒有」。

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關鍵字：韓國瑜,總統,副市長,市長

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