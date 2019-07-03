美國對台軍售「常態化」　詹氏防衛：包裹式軍售改逐案審查

▲美軍M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《詹氏防衛》周刊（Jane's Defense）報導，美國正落實對台軍售常態化，揚棄長期以來「包裹式」軍售的作法。報導指出，新作法是想減少宣布對台軍售後總引發關注的情況，同時盡可能減少北京的不滿。

《詹氏防衛》指出，美方打算讓台灣成為「外國軍事銷售制」（FMS）的常態伙伴。若以常態方式合作，美方將以逐案方式審批對台軍售項目，而非過去包裹式的整批宣布。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）近期發表的評論，預示此項戰略變革。《詹氏防衛》指出，相關變革將會落實在台灣所提出的新軍事採購要求中。

美國聯邦參議院6月底通過的2020年國防授權法案中也提到，「美國應確保及時審查與回應台灣對國防物品及服務的需求，以及時告知國會，並遵守國會監督與審查程序，提高對台軍售的可預測性。」

美國國防部6月1公布的印太戰略報告」（Indo-Pacific Strategy Report）也提到，「國防部致力於評估台灣的國防需求，以協助台灣確保機動、生存和抵抗武力或其他形式威脅的能力」。

薛瑞福6月底在美國傳統基金會（Heritage Foundation）一場活動中明確表示，美國政府致力於將台灣視為外國軍事銷售制的常態合作伙伴。