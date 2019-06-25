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傳美阻止對台軍售案！　時代雜誌：川普政府想和北京達成貿易協議

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▲▼ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 梅努欽也將出席G20峰會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

川習會將於本周G20峰會期間登場，目前美中已同意會在經貿議題方面保持溝通。只不過，根據《時代》周刊24日向國防部官員取得的消息，華府與北京政府雙雙急於阻止貿易戰升級，為求達成協議，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）阻止價值20億美元的對台軍售案，且美方也對香港反送中示威抱持冷淡態度。

這項對台軍售案本月已由國防部通報國會，要以20億美元的價格出售M1A2重型坦克及防空、反坦克飛彈，但川普政府目前仍未對此做出新動作，深怕會惹怒北京政府。當時，中國外交部發言人耿爽曾公開重申反對美國軍售台灣的立場，並強調已向美方提出嚴正交涉。

除了對台軍售案之外，川普政府在香港反送中示威的態度也相對沉默。儘管美國議員推動《香港人權與民主法》，但美方政府行政部門尚未對此做出回應。

▲▼ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國財政部長梅努欽（左）及美國貿易代表萊特海澤（右）。（圖／達志影像／美聯社）

談及美中達成協議的可能，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）本周在國會發言的語氣相對溫和，提到「總統有說，如果能替美國達成一項偉大協議，他肯定想要（和中國）達成協議。」

美國企業研究所的中國問題專家庫珀（Zack Cooper）分析認為，川普政府可能放棄要求中方進行修法等結構性問題改革，因為美方已錯過在這方面達成重大協議的機會，「但相反的，雙方將著眼於達成一項『減少貿易逆差』的協議」，也就是要求北京政府買更多的來自美國的農產品，包括大豆、牛肉等。

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關鍵字：美中貿易戰,中美貿易戰,貿易戰,軍售,對台軍售,Steven Mnuchin,北美要聞

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