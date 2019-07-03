想拍少女風格被嫌臉太老！模特赴韓進行「史詩級」改造…正翻卻過不了海關

生活中心／桃園報導

桃園市八德區一名外拍模特不滿拍攝風格越來越裸露，她希望拍小清新的少女風格卻被嫌「臉看起來太老」！去年遠赴韓國整形，削骨、脂肪移植、隆鼻樣樣來（總價近百萬！），在當地休養一星期，臉部消腫後，她滿心歡喜要回家，結果在海關被攔下！因為本人跟照片差異太大…最後找出醫療證明，才終於通關，並成為家鄉「最正早餐店員」。

▲是不是差很多呢！（圖／Una授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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現年24歲的Una，2年前開始接觸外拍，拍了一年左右赴韓國動手術，休拍快一年，期間幫姊姊經營早餐店至今。她害羞表示，以前會覺得自己長得不錯身材也不差，在因緣際會下認識外拍的朋友，試拍後覺得效果很不錯，可以拍美美的照片還能賺錢，有何不可？

●老臉被嫌棄

Una說，一開始都是拍比較小清新的風格，但沒多久就變成拍「露乳溝、只穿胸貼」等性感的類型。起初覺得，趁年輕紀錄一下自己年輕的好身材並沒有甚麼不好，但後來感到厭惡，為什麼要越穿越少？難道不能把重點放在臉就好嗎？

▲Una整形前的拍攝風格。（圖／Una授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Una解釋，自己很希望能回頭拍「氣質美少女」的清新感，但被攝影師打槍說，「妳的長相太成熟，簡單講就是老臉一張，就不適合少女風咩」讓她心碎一地。很不甘於只拍裸露的照片，萌生了整形的想法，開始上網爬文。

●做好功課就飛了！

Una整理各方資訊，發現韓國的整形技術更好，且手術後臉部看起來最自然，開始聯繫整形仲介，剛好當地醫院正在拓產海外市場，尋找台灣民眾當整形模特，術後變成活招牌宣傳。雙方談好見面時間以及想達到的效果，護照拿了就出發。

Una開心表示，「幾乎整臉都有動到，手術費用換算下來高達93萬元，很幸運的是，醫院選我當手術模特（當時有10個女生同時徵選），所以全部不用錢。」

▲Una赴韓進行大改造，進化過程如上。（圖／Una授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Una期盼，未來若有外拍的機會，希望可以拍攝少女風！也希望之後可以開服飾店，是自己喜歡的風格，「我自己穿、自己拍」。

●大家經過身旁都會回頭了…

Una分享自己19歲時遭遇兩段感情都被對方劈腿，心痛到懷疑自己是不是因為外型太糟糕，憤而砸錢隆乳（從B整到E），到了23歲又進行臉部大改造，現在走在馬路上，餘光可發現，經過身邊民眾都會回頭多看她一眼，她暗爽在心裏。

▲現在的Una，穿多穿少都能成為焦點，想拍甚麼風格的照片相信都能駕馭了。（圖／Una授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Una笑著說，「整形後回早餐店幫忙，起初家人會覺得不自在，因為我的長相完全變了，後來看久也適應了；也開始有來店消費的阿姨會想幫我介紹男朋友，或是有阿嬤想幫忙介紹孫子給我認識阿之類的，真的覺得長輩們很可愛！」、「也謝謝最愛的家人都很支持我（整形），讓我可以做自己。」

▼Una幫家人經營早餐店，一堆婆婆媽媽都想介紹男朋友給她。（圖／記者陳雕文攝）

▼醃肉備料中。（圖／記者陳雕文攝）

《ETtoday新聞雲》記者問，那還會想要再動手術調整哪個部位嗎？Una搖頭說，很滿意現在的外型，充滿了自信！所以不會想再動刀了。



【Una小檔案】

年紀：24

學歷：高中

三圍：32E、24、32

身高體重：155 / 43

興趣：攝影、繪畫、聊天

▼Una自信滿滿，不會想再動刀了。（圖／記者陳雕文攝）