把你埋到剩一顆頭！　運毒任務沒完成...他與女友被擄到摩鐵凌虐

▲胡男、趙男沒完成運毒任務被毆打。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）



地方中心／台中報導

台中一名胡姓男子、趙姓男子原本答應幫忙吳男運送二級毒品到韓國，事後沒有成功便遭對方強押毆打、凌虐，直到警方發現介入調查，才被平安放走。台中地檢署偵查終結，依妨害自由、恐嚇等罪起訴吳男等4人。

起訴書指出，吳姓男子經營毒品集團，並於2018年透過王姓男子認識了胡姓男子、趙姓男子，再於同年5月間把毒品交由2人運送至韓國，但最後沒成功，毒品也不見了；吳男不爽胡男與趙男沒完成任務，甚至不交出毒品，因此夥同友人將他們擄走，把人打到腦震盪、頭頸部挫傷。

期間吳男還對王男恐嚇，「如果不老實說出來，就把你帶到山上，把你埋到剩一顆頭，看你講還是不講？」之後再把王男的女友擄到台中一間摩鐵拘禁，繼續逼他們說出毒品下落。

由於吳男友人在摩鐵附近被警方查獲，吳男擔心事跡敗露，因此要求胡男、王男以及王男女友須向警方表示是債務糾紛，才能放他們走。3人成功脫困後，全案曝光；台中地檢署偵查終結，依妨害自由、恐嚇等罪起訴吳男等4人。

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