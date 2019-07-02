早餐店老闆種酪梨　提供滿滿營養還有產銷履歷

▲屏東縣高樹鄉農友邱基和開早餐店，以酪梨開發出各式食材。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友邱基和開早餐店，由於種植酪梨，酪梨中含有許多營養元素，果肉如乳酪一般滑順，有奶油的口味，也被稱為「窮人的奶油」，就以酪梨開發出各式早餐食材，且申請產銷履歷驗證，讓養生的食物更安全健康。

55歲邱基和說，他有兩塊地，以前種過鳳梨、木瓜，8年前試圖轉型，挑戰少人種的酪梨，約有4公頃；因酪梨當初少人種，加上「沒滋沒味」，常被消費者打槍說怎麼吃的下口，直到幾年後，經過推廣行銷，及西方以酪梨為養生盛品，傳到國內才流行。

他表示，正因為酪梨沒什麼味道，所以最常食用酪梨牛奶，慢慢開發各種料理，如糕餅類、餐飲等大量使用，使得酪梨價格一度水漲船高，許多消費者趨之若鶩。

邱基和指出，酪梨可分3種品種，早生種5、6月採收，中生種7到9月盛產，晚生種10月到隔年1月，屏東氣候炎熱大都以早生及中生種為主，他則兩種都有，目前是產季。

他表示，4公頃多的酪梨田，要雇請很多人工採收，每天早餐店忙完就得下田採酪梨，平均一天採收1000斤，主要以行口及市場，最近這幾年以「花酪梨」為品牌。而酪梨品質差異很大，表皮深綠搖晃酪梨發出聲音，表示種子和果肉脫離，已經「完熟」品質最好。

他認為，消費者已普遍認同酪梨的營養，所以他在果園管理上也特別用心，草生栽培方式管理，更申請到產銷履歷驗證，就像開早餐店的理念，不僅是吃飽，更希望吃到健康安全的食材。