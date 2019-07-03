宜蘭青年蕭仁孟勇奪泰國廚藝賽銀牌　林姿妙勉勵勇敢築夢

▲▼蕭仁孟在泰國極限廚師挑戰賽（TUCC）拿銀牌的翻糖作品栩栩如生。（圖／宜縣府提供，下同）

亞洲重要廚藝賽事之一的泰國極限廚師挑戰賽，宜蘭囝蕭仁孟，以「伴我成長─台灣傳統之美」，且意涵童年美好記憶的翻糖作品，脫穎而出勇奪銀牌獎，宜蘭縣長林姿妙2日表揚。蕭仁孟說，他喜歡料理和旅遊，希望能把家鄉文化及美食帶給世界，讓更多人了解台灣。

宜蘭縣政府表示，宜蘭長大的蕭仁孟，從小希望當廚師，在羅東高商就讀時開始接觸餐飲，努力練習、考取證照及參加比賽。

這次參加的泰國極限廚師挑戰賽是亞洲重要廚藝賽事之一，共有泰國、台灣、韓國、馬來西亞等10國的廚師參加，蕭仁孟在眾多好手中拿下銀牌。

宜蘭縣長林姿妙讚賞蕭勇於築夢的努力，也勉勵他學成畢業後回宜蘭開店。同時提及宜蘭青年交流中心辦理創業系列課程，包含店鋪經營管理、行銷企劃、資源大補帖等課程，希望協助青年在創業前做好準備。

蕭仁孟表示，因家在廟旁，常有廟會，他也愛看戲，因此藉由國際比賽，讓宜蘭戲劇文化讓更多人了解欣賞，作品才以歌仔戲為主題。

蕭仁孟取名「伴我成長─台灣傳統之美」翻糖作品是精雕細琢，花了近4個月完成，光一根戲台的盤龍柱子就要將近7天功夫。

且作品360度都有景，戲台美侖美奐外，台上男女主角、樂師、觀眾、墊著書包踮腳看戲的小孩、後台化妝、準備粉墨登場的演員等，都十分生動，栩栩如生。

尤其是整件作品都是食用糖製成，無人工黏著劑，若保存得宜，可保存3年。