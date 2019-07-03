小時驚見家暴「長大做家防官」　暖警劉國義獲「紫馨獎」

▲屏東縣潮州警分局家防官劉國義，執行家庭暴事件績效卓著，榮獲2019年警政署頒發「紫馨獎」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局家防官劉國義，小時候曾看見父母不當管教小孩，從警後考取家防官，成為保護地方兒童及婦女安全角色，而為增進吸引民眾、兒童參加婦幼安全宣導意願，加強宣導效果，還自學氣球布置及造型氣球，讓民眾及兒童均反應熱烈，績效卓著，榮獲2019年警政署頒發「紫馨獎」殊榮。

劉國義於2018年度通報家庭暴力事件通報表有488件，通報兒童保護暨高風險通報77件，申請緊急保護令4件，控管執行民事暫時及通常保護令88件，控管性侵害案25件、性騷擾事（案（件3件及兒少性剝削防制案件3件，績效卓著。

另為增進吸引民眾、兒童參加婦幼安全宣導意願，加強宣導效果，還自學氣球布置及造型氣球，參與民眾反應熱絡。



他得獎後表示，「人生是一個圓，有的人走了一輩子也沒有走出命運畫出的圓圈，其實，圓上的每一個點都有一條騰飛的切線」，從事婦幼安全工作就像是介入被害人人生的那一條切線，協助被害人走出暴力的輪迴。從事家防官多年，瞭解到被害人就像是在陰影中眺望著光明，而我們則是在光明中注視著陰影，對於被害人而言，從光明中伸出的援手，可能就是改變被害人一生的契機」。

潮州警分局長林建良表示，劉國義對於婦幼安全的維護既有效率又有同理心。面對社會大眾對於婦幼安全的期待，警察團隊將持續與社政、衛政、司法、教育等網絡單位共同合作，為保障婦幼安全盡一分心力，提供民眾一個安全祥和的生活空間。