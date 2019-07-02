身障人士「輪椅狂督」討錢！不給怒推機車...他秒認出：口袋一掏5萬

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社會 社會焦點 保障人權

身障人士輪椅狂撞討錢！不給怒推機車...他秒認出：口袋一掏5萬

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地方中心／屏東報導

路上遇到身障人士向你伸手要錢你會怎麼做？就有網友在屏東潮州看到一名身障人士隨機強迫捐獻，甚至還拉住女騎士的後車翼不放，全程都被錄下、上傳至網路。其他網友看完後紛紛撻伐，「就是有這樣的老鼠屎，才會讓很多人都不敢幫助別人。」

▲▼身障人士,硬要別人捐獻。（圖／翻攝自爆料公社）

▲輪椅狂「督」（台語：刺）。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

▲▼身障人士,硬要別人捐獻。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女騎士被擋住無法離開。

從影片中可以看見，中長髮、穿著藍色衣服的男性身障者挪動輪椅一直朝紅車女騎士逼近，手上拿著桶子不斷敲打機車，試圖要女騎士交出身上的錢，還阻擋對方去路；更誇張的是，當女騎士趁空檔騎走，他竟然還強拉機車後車翼，導致對方差點重心不穩摔車。

目睹全程的男網友氣憤寫道，「太扯了，那位人士感覺隨機強迫捐獻。」他表示，在這之前，因為旁邊的白車騎士沒有捐獻，身障人士竟然把車子推倒，「以後在潮州遇見此人要慎防小心。」警方也在接獲報案後抵達現場處理。

▲▼身障人士,硬要別人捐獻。（圖／翻攝自爆料公社）

▲車主沒有捐獻，機車被推倒。

▲▼身障人士,硬要別人捐獻。（圖／翻攝自爆料公社）

▲緊抓住不放，行為相當危險。

貼文被轉傳至《爆料公社二社》，許多網友憤怒表示「通常這種的都怕壞人，口氣對他壞一點，應該就不敢了」、「腿的位置有點奇怪」、「男生他就不敢了，只敢找女生」。

另外也有其他網友爆料，其實該名身障人士身體並無缺陷，「他的交通工具是一台電動車，然後把輪椅掛在後面，可以沿路向店家借插座充電，從嘉義騎到墾丁，曾經賣過充電器給他，口袋隨便一掏起碼有5萬（目測）整疊千千鈔。」

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關鍵字：身障人士,輪椅,潮州

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