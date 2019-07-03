母外出「把人當狗」鐵鍊綁小女孩脖子3天　屏東警救出獲獎表揚

▲屏東縣潮州警分局家防官劉國義，及時代小女孩聲 請緊急保護令，並緊急安置，獲民眾肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州地區1名小女孩，連續3天被母親鐵鍊綁住被害人脖子繫放於住處大樓的管理室內，住戶發現積警報警處理，潮州警分局獲報，連絡家防官劉國義前往處理，為保護被害人人身安全，劉員代為向屏東地方法院聲請緊急保護令獲核發，另連絡社工將小女孩緊急安置，讓小女孩免於再受苦，目前在安置家庭過著正常生活。

潮州警分局家防官劉國義已擔任潮州警分局6年家防官，去年派出所接獲通報有一名小女孩遭鐵鍊鍊住脖子，劉國義接獲同仁電話，立即趕往了解，發現小女孩脖子被鐵鍊綁住繫放在租屋大樓的管理室內。

劉員詢問小女孩及目擊者民眾，發現小女孩的母親晚上要外出工作，由於家裡沒有其他人可以照顧她，又擔心她會亂跑，就以鐵鍊鍊住她的脖子，繫放在管理室內，她的母親工作返回，再將她帶回租屋處。

由於母親管教已嚴重管教不當，違反兒童及少年福利與權益保障法等法令，為保護小女孩的人身安全，劉國義緊急向屏東地院聲請緊急保護令，連絡縣府社處社工將她緊急安置，避免她母親再有不當行為出現，劉國義積極與機警的行為，獲得民眾肯定。