雙北公車路線藏禁忌！神秘密碼學曝光　「幾段票收費」網一看秒get

▲想知道幾段票收費，看公車數字就知道！（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

7月新制上路，通勤族搭乘雙北公車需「上下車刷卡」！不少民眾特別好奇，公車路線編號是如何產生的呢？以雙北來說，聯營公車路線多達480多條，數字暗藏一套密碼學，其中「兩組數字」是大禁忌！

雙北公車暗藏密碼學，且命名大多有其意義，民眾只要透過這套「神秘公式」，就能大致判斷行駛方向，以及路線分為幾段票收費，解密懶人包大公開：

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「0」代表環狀路線：北市公車最早行駛台北車站周邊，但因營運狀況不理想，目前僅剩「0南」、「0東」等2條路線行駛。

百位數字是「1」：代表是休閒公車，多半逢假日或特殊季節才會行駛。

百位數字是「2」、「6」：多為兩段票收費，由於數字一直增加到299路線，才接著使用「6」開頭編碼。

百位數字是「3」：代表以三段票收費為主的路線，只是隨制度、政策修改，目前除了304承德線、304重慶外，其他路線皆已改為二段票收費。

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▲307公車為兩段票收費！（示意圖／記者林敬旻攝）

個位數、出現「10」，或百位數字是「5」：代表這路線的公車幾乎都是一段票。

「7」或「8」為開頭：都是縣轄公車。

百位數字是「9」：則代表快速公車，多半行經高速公路或快速道路。

顏色開頭：代表捷運接駁公車。

路名開頭：代表幹線公車、新幹線公車，大多直行台北市區部分主要幹道。

「小」字（S）開頭：代表山區小型公車及懷恩專車。

新北市新巴士（F）開頭：代表新北市免費社區巴士。

以市民小巴（M）開頭：就是市民小巴。

值得注意的是，撇除政治考量與民俗聯想，公車數字不會出現單號「4」（不吉利），也不會出現單號「8」（共產黨的八路軍）、「228」（二二八事件）等。由於公車編號會按照流水號順序命名，一旦因營運不佳停駛，該號碼也不會再重複使用，民眾下次等車時，不妨可化身偵探，透過數字拼湊找到編碼的奧秘。

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