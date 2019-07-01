寶寶日間托育每月6000元　桃園鼓勵生育推動「小公托」

▲桃園「慈文社區公共托育家園」開幕啟用。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵生育，減輕年輕家庭的托育負擔，桃園市推動「小公托」，1日舉行「慈文社區公共托育家園」啟用」。市府社會局指出，慈文公托每月收費9,000元，另會協助申請托育補助3,000元，實際收費6,000元；收托時間從上午8點至下午6點，可延拖至晚間7點，即日起至7月10日止接受報名。

▲減輕年輕家庭的托育負擔，桃園市推動「小公托」。（圖／市政府提供）

市長鄭文燦於出席「慈文社區公共托育家園」開幕啟用活動表示，社區公共托育家園是一種「小公托」的概念，是因應中央政府托育公共化政策而生的微型照顧托育方式，跟傳統的公立托嬰中心相比，「社區公共托育家園」多運用學校或社區的閒置空間，收托在地嬰幼兒，提供社區就近服務。

▲桃園「慈文社區公共托育家園」。（圖／市政府提供）

目前桃園區已有「西門社區公共托育家園」正式營運，「慈文社區公共托育家園」是第二個營運的社區公共托育家園，委由台北市幼托協會經營管理，預計可收托12名2歲以下的嬰幼兒，即日起至7月10日止接受報名，預計於7月16日正式收托。

▲桃園「慈文社區公共托育家園」由台北市幼托協會經營管理。（圖／市政府提供）

鄭文燦表示，根據內政部統計，桃園的生育率是六都第一，不斷提高的生育率，讓桃園的婦產科醫院或醫師，有些不夠用；桃園推動準公共化托育方面，到(2019)年5月為止，私立托嬰中心簽約率已達94%，居家保母簽約率也到達80%，簽約比率非常高。

▲桃園「慈文社區公共托育家園」開幕啟用。（圖／市政府提供）

有關慈文社區公共托育家園之服務項目，請電洽慈文社區公共托育家園（電話：03-358-6250），或洽桃園市政府社會局婦女福利及兒童托育科（電話：03-3322101，分機6424）。