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宜蘭首座新型高效率木質破碎機上路　受理民眾申請清運

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▲▼羅東鎮木質廢棄物清除處理開始收費。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

▲羅東鎮木質廢棄物清除處理開始收費。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東鎮公所為避免民眾將木質廢棄物任意傾倒造成環境髒亂，及本著木質垃圾零廢棄、資源循環經濟再利用之原則，購置大型破碎機具，可快速有效處理木質廢棄物，並依「宜蘭縣羅東鎮木質廢棄物清除處理自治條例」收費標準，受理鎮民繳費申請清運木質廢棄物。

羅東鎮長吳秋齡表示，依宜蘭環保局補助風災後之木質廢棄物（樹枝）破碎再利用，亦可免費提供縣內各機關團體、單位學校等颱風災後災損之樹木、樹枝等大量木質廢棄物，載運至羅東木質廢棄物處理場堆置處理，有效解決縣內颱風災後產生之木質廢棄物的去化問題。

▲▼羅東鎮木質廢棄物清除處理開始收費。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

另，為因應防汛期間鎮內家戶、機關、學校、單位等防汛準備，修剪枝樹木、樹枝等木質廢棄物，可至公所清潔隊登記繳費清運，現階段營運期間樹頭根部及裝潢木質廢棄物，是暫不受理申請。

木質廢棄物經破碎再加工細粉碎後之木屑產出物，除可提供作為羅東有機改良土副資材使用外；凡設籍羅東的鎮民、各級機關、學校及公司行號，得報公所核准後，自行載運者可免費領用。需羅東清潔隊協助派車載運，收取每車次新台幣500元。

▲▼羅東鎮木質廢棄物清除處理開始收費。（圖／羅東鎮公所提供，下同）

而設籍宜其他鄉鎮市之民眾、各級機關、學校及公司行號需用木屑產出物，請自行來場載運，每公斤售價新台幣0.5元。

羅東鎮家戶產出之樹枝申請清運收費標準：

（一）現場堆置樹枝體積計算長400公分、寬240公分、高70公分以半車計費新台幣300元整，未滿半車以半車計收。

（二）現場堆置樹枝體積計算長400公分、寬240公分、高140公分以乙車計費新台幣500元整，未滿1車以1車計收。

（三）民眾於上班時間至羅東清潔隊登記繳費後，由清潔隊排定時間清運樹枝（不得含一般垃圾）。

（四）如清運樹枝時發現夾帶垃圾，得拒載收運，並退費處理。

（五）因清運工具以抓斗車為主，堆置場所空間須至少有8米以上長寬空間，且車輛可就地作業場所為主，若現場車輛無法駛入或現場無法作業時得不予清運並辦理退費。

（六）民眾申請清運家戶樹枝後，因故無法清運需辦理退費，請攜帶申請人身分證及金融行庫影本至羅東清潔隊簽具領據，經簽核後始可辦理退費。

有關樹枝清運問題請洽羅東清潔隊，連絡電話0800-306-789或03-9545102轉320~329。

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關鍵字：羅東,木質破碎機,收費

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