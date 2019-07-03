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夫出差大陸偷吃拍愛愛片存谷哥　「忘了登出」老婆借手機驚見

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲男子大陸出差搞外遇，拍性愛片放網路，換手機卻忘刪登入密碼，遭元配發現。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

拍影片留念卻讓姦情曝了光！吳姓男子利用到中國大陸出差2個月，跟別的女人「妖精打架」至少10次，還拍下影片放在雲端硬碟留念。結果，吳男換新手機後忘了將舊手機的登入資料刪除，元配4年後因為手機送修，改用吳男手機赫然發現，怒告通姦。台中高分院維持一審判決，認為吳男拍攝影片背景擺設都一樣，只能認定通姦1次，判刑3月，可易科罰金。

判決書指出，吳男2013年間透過手機通訊軟體QQ，與不詳女人有曖昧對話，元配懷疑他日前3、4月間到大陸出差時「玩女人」，雖向婆婆及大姑、小姑訴苦，但因為沒有其他證據，只能隱忍。

2017年9月間，吳妻手機故障送修，向吳男借舊手機應急。她發現手機安裝的Google 相簿及雲端硬碟密碼仍在，登入進去看卻發現多段性愛影片，仔細一瞧才發現是老公跟一名女人在嘿咻，憤而提告通姦。

吳男只好承認，那是他在2013年3、4月間去江蘇省昆山市出差時結識的大陸女子，並坦認發生過10多次性行為，但沒有對方的身分資料。

彰化地院認為，《刑事訴訟法》明文規定，「自白不得作為有罪判決的唯一證據」，即使吳男坦承跟對方發生10多次性行為，但10段影片的背景擺設都一樣，女子也是同一人，只能證明吳男通姦1次，判他3月徒刑。

檢察官不服上訴台中高分院，但高院法官仍持相同見解，，維持原判，全案定讞。

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關鍵字：通姦,外遇,妖精打架,台中高分院

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