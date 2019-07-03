台灣爭取參與「國際民航組織大會」　美國務院官員：盡力促成

▲美官員表示，盡力促成台灣參與國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國務院國際組織局首席副助卿摩爾（Jonathan Moore）表示，美方會盡力促成台灣參加國際民航組織（ICAO）大會等國際組織，而助卿莫利（Kevin Moley）已經在去年向ICAO提起此事。摩爾還表示，美方拒絕任何以威脅或武力強迫台灣人民的行為。



《聯合報》報導，華府智庫「傳統基金會」與遠景基金會2日在華府合辦「兩岸關係：當前挑戰及未來發展」研討會，上午發表演說人為陸委會主委陳明通，中午原為助卿莫利，後改為首席副助卿摩爾代表發言。

摩爾提到，美方拒絕任何以威脅或武力強迫台灣人民的行為，任何解決兩岸分歧的方式，必須和平且符合雙方人民的意願。他也呼籲，北京應該要停止對台灣施壓，恢復與台灣民選政府對話。

談到有關台灣的國際參與，摩爾則表示，美國提倡台灣參與國際體系，包含盡力促成台灣參與今年ICAO大會，以及參與國際刑警組織（INTERPOL）等任何台灣可以有所貢獻的組織。對此，摩爾也提到，莫利去年參加ICAO會議時，就曾向該組織的資深官員提及此事，美方也會繼續倡導，確保台灣能有意義參與。

摩爾也再次重申美方一職以來的立場，也就是支持台灣在不要求以主權國家為參與資格的國際組織中成為會員，即使是須主權國家才能加入成為會員的國際組織中，美方也支持台灣有意義的參與。

ICAO第40屆大會將在今年9月24到10月4日舉辦，地點位在加拿大蒙特婁，台灣在2013年時曾以理事主席特邀貴賓的身分參加，但2016年未獲邀請。