2工人吸氮氣過量昏迷一死一救活　南科台積電18廠停工調查

記者林悅／台南報導

台南南科台積電18廠，5月23日下午2時24分午傳出工安意外，有2名在氮氣槽體上方的工人，疑因吸入過多氮氣，昏迷倒在槽體上方，消防局前往救護時，2名工人已無呼吸心跳，經送麻豆新樓醫院及安南醫院搶救，其中28歲李姓男子死亡，43歲江姓男子救活，南科管理局表示，廠區暫時停工進一步調查釐清事發原因。

▲台南南科台積電18廠傳出工安意外，有2名在氮氣槽體上方的工人，疑因吸入過多氮氣缺氧昏迷送醫。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局於23日下午2時24分許，接獲報案指安定區北園二路與三抱竹路（南科台積電18新建中廠房）需要救護，即派遣南科、善化、特搜等車組前往查處，結果發現有2工人在氮氣槽體上方，但人已OHCA無呼吸心跳等生命跡象，消防人員馬上進行CPR搶救，並分別送麻豆新樓醫院及台南市立安南醫院急救。

據了解，工安事故現場為南科台積電18新建中廠房室內地下二樓槽體，工人有綁確保繩，掉落槽體時廠方人員即立即拉起安置在槽體上方，但2人已呈現OHCA。初步調查，該槽體體積為72立方米，空槽體但有連接氮氣管線，槽體內有氮氣，工人是要上去槽體上方打開槽體上蓋不慎掉落，因而吸入過量氮氣而缺氧昏迷。2名工人中28歲李姓工人送麻豆新樓醫院，43歲江姓工人送安南醫院，經醫院醫療團隊全力搶救，李姓工人仍回天乏術，江姓工人有恢復呼吸心跳，惟昏迷指數3，仍有生命危險，目前在加護病房觀察救治中。消防局並同步通報市府勞工局、環保局、南科管理局、毒化應變隊等單位前往查處。

南科管理局表示，目前已讓台積電18廠停工調查，該廠為正在興建中的5奈米廠，整起工安意外詳細事發原因，有待進一步調查釐清。