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東風-21D試射飛南海　解放軍對美亮劍「航母殺手」

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火箭軍首度曝光東風-21D進行公路機動發射畫面，意味該型導彈已進行戰備值班。（圖／翻攝自央視）

▲東風-21D最大射程為3000公里，最高速度可達8倍音速。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

大陸海事局6月29日宣布「在南海附近海域舉行軍演」後，有消息指出，解放軍至少向南海試射了一枚東風-21D反艦彈道導彈，也有媒體報導「試射的是東風-26」。對此，《新浪軍事》刊出具名評論表示，由於解放軍東風-21D的射程「幾乎涵蓋南中國海域」，所以這次的演習及試射東風-21D是針對法、美等多國近期在南海的活動。

根據美國NBC報導，這名知情官員指出，截至30日止，解放軍在南海的軍演至少試射了一枚反艦彈道導彈，且由於軍演時間將持續到7月3日，所以解放軍可能還有後續測試。

該名官員說明，解放軍測試導彈時，美國軍方也照樣在南海部署了船艦，但並未靠進中國海事局劃列的禁航區內。他補充，美軍船艦當時沒有陷入危險，但這次的測試仍然令人擔憂。

▼解放軍東風-21D中程彈道導彈。（圖／路透社）

▲▼中國大陸東風-21D中程彈道導彈,東風21D。（圖／路透社）

雖然這名官員沒有提到反艦彈道導彈是甚麼型號，但依照美國國防部提交的《2019年中國軍力報告》，解放軍能夠反艦的導彈應該只有「東風-21D」型號的導彈。

對於美方釋出的消息，陸媒《觀察者網》的軍事評論員分析，由於解放軍已裝備「東風-21D」型號的反艦彈道導彈多年，假如試射消息屬實，那這次的行動可能不是科研實驗，而是「實戰化戰備演練」，且導彈試射數量可能不只一枚。此外，他還提到，國防部新聞發言人任國強27日在例行記者會上指出，試射「巨浪-3」的行動是「按計畫進行的科研實驗」。

《新浪軍事》刊出具名評論指出，由於今年6月開始，法國航母「戴高樂號」（Charles de Gaulle R91）、美國航母「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）及澳洲、日本的直升機護衛艦先後進入南海活動，因此，才有這次向南海發射東風-21D反艦彈道導彈的行動。

另外，根據《多維新聞網》報導，這次的軍演所發射的導彈是「東風-26」。

大陸海事局6月29日發布了《瓊航警0075號公告》。公告稱，6月29日至7月3日，將在南海附近海域進行軍演，並把「13-48.00N/114-10.00E、12-48.00N/114-10.00E、12-48.00N /116-02.00E、13-48.00N/116-02.00E」各點連線範圍的內部劃分為禁航區。

▼「巨浪-3」型導彈可攜帶多枚核彈頭，射程足以覆蓋美國大部分地區。（圖／翻攝自環球時報）

▲「巨浪-3型」導彈可攜帶多枚核彈頭，射程足以覆蓋美國大部分地區。（圖／翻攝自環球時報）

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關鍵字：解放軍,美國國防部,南海軍演,反艦彈道導彈,實戰化戰備演練,東風-21D,巨浪-3

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