F-35剋星！解放軍估4年後裝備200架殲-20　陸媒：F-22才是主要對手

▲迷彩塗裝殲-20。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

南韓、日本等美國盟友近年來持續購買美製F-35提升空中軍力，解放軍殲-20也不斷傳出加快量產的消息。據《新浪軍事》報導，雖然日韓的F-35為隱形五代戰機，不過殲-20仍對它仍具備「一擊致命」的能力，殲-20的主要對手其實是F-22。中共空軍試飛員也推測，解放軍2022年就能裝備200架殲-20並主宰亞太天空。

▼美軍F-35戰機。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，殲-20量產已經達到近50架，表明這款戰機正在進入規模化裝備時期。中國空軍試飛員徐勇凌推測，隨著空軍作戰能力的提升，隨著網路時代成長起來的新一代飛行員主導第五代戰機的發展，空軍應該在4年後也就是2022年，開始使用殲-20主宰亞太的天空，屆時的生產裝備數量大概為200架。

不過美國盟友近期都在積極採購隱形戰機，對於殲-20是否能夠應對，報導分析，解放軍快速列裝殲-20是源於第四代戰機相對於第五代戰機有先天劣勢，美軍F-22對抗四代戰機曾取得0：144的記錄，而殲-20也曾在中共空軍「紅劍」年度演習的實戰化對抗中，以10：0的絕對優勢完勝殲-10B、殲-11B以及蘇-30MKK等中共空軍主力四代機。

▼解放軍殲-10B戰機。（圖／翻攝自中國軍網）

報導再指，演習中紅方四代機採取的戰術是打破常規，直接尋找與殲-20貼身纏鬥的機會，但結果連殲-20的方位都發現不了，最終仍然被發現並全部遭擊落；若照目前來看，很可能從2019年開始，殲-20將裝備一定規模並正式形成初始戰鬥力，解放軍將第一次享受空中技術優勢所帶來的戰略快感。

報導也稱，美國當然不會容忍這種局面出現，不但F-22有可能會重開生產線並解禁出口，就連美軍的F-22也可能會在2至3年內大部分部署到亞太和中國周邊地區，促使該地區局勢重新進入失衡狀態，甚至有機率引爆全球首次的隱形戰機空戰。

▼美軍F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

報導最後表示，以目前殲-20的作戰半徑來看，大約可以超過2000公里，也就是說只要它部署在東南沿海，中國所有周邊海域甚至日本部分領空都在殲-20的作戰半徑之內。由於殲-20設定的主要對手是F-22，所以對於日韓的F-35，雖然不能像部分人士所說的那樣能夠「吊打」，但是仍具備對F-35一擊致命的能力。