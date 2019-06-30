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反擊美日南海巡航　解放軍展開5天軍事訓練

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▲▼長白山艦和五指山艦現身南海。（圖／翻攝自中國軍網）

▲五指山艦是目前中國海軍最先進的兩棲登陸艦。（圖／翻攝自中國軍網）

大陸中心／綜合報導

繼美國和日本在南海舉行軍事演習後，大陸海事局29日發佈「瓊航警0075號公告」，在6月29日至7月3日期間，將在南海附近海域進行軍事訓練，禁止船隻在這段時間駛入涉事海域。此次軍事訓練被視為反擊美日在南海巡航的軍事行動。

根據大陸海事局網站發佈的【瓊航警0075】內容，這次軍演禁行的區域是「48.00N/114-10.00E、48.00N/114-10.00E、48.00N/116-02.00E、48.00N/116-02.00E諸點連線範圍內」。

▲▼長白山艦和五指山艦現身南海。（圖／翻攝自中國軍網）

▲長白山艦和五指山艦在5月29日至6月3日在南海舉行的軍演中亮相。（圖／翻攝自中國軍網）

南海主權爭議涉及中國大陸、菲律賓以及越南等多個國家，美國則多次以「航行自由」為由，派船艦穿過相關海域，今年5月就曾在2周內2次駛入，被認為是對中方的挑戰。大陸外交部曾多次譴責，批評美方侵犯中國主權及執意在南海挑起事端。

此外，日本也曾在本月26日在南海進行海上保安廳與海上自衞隊的聯合演習，而在13日，美日兩國海軍更是在涉事海域進行聯合訓練，把南海視為印太戰略的一環。

中方最近一次的南海軍事訓練則是在6月2日至6月4日，就在消息發佈當天（5月31日），第18屆「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，SLD2019）在新加坡開幕，中美國防部長在會中碰面，兩國在南海問題上進行了交鋒。

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關鍵字：南海軍演,南海,軍事演練,南海主權

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