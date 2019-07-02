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解放軍隱形轟炸機「轟-20」即將首飛　陸網友：躋身超級強國關鍵

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▲▼神秘戰機疑似轟-20。（圖／翻攝自中國航空工業集團）

▲神秘戰機疑似轟-20。（圖／翻攝自中國航空工業集團）

記者林彥臣／綜合報導

大陸網路上近一段時間有許多小道消息流傳，「轟-20即將首飛」，在大陸軍事迷圈子之中轟動，而相關的消息也不是空穴來風，因為在2018年5月7日宣傳片《大國起飛》中首次正式提到了「轟-20」轟炸機，再加上今年又是大陸建政70周年，所以也推測「該是時候揭開轟-20戰略轟炸機的神秘面紗」。

根據《新浪軍事》報導，沒有轟-20，可以說，大陸就不算是世界軍事強國，或者說就不能算是與美國及俄羅斯並駕齊驅的世界超級大國，因此，大陸把研發類似B-2的隱形戰略轟炸機，視為「國運昌盛」的表現。

報導中指出，之前有一些人對於大陸研發轟-20持疑問的態度，大都是對於大陸是否掌握一些關鍵技術心裡沒有底，但是現在，包括機背DSI進氣道、大S彎排氣管、渦扇-18發動機、飛翼式亞音速佈局、複合材料大面積構件、表層隱身吸波塗層、內置彈倉旋轉多武器掛架、機載有源分佈式雷達系統以及復雜的光傳飛控系統等，基本都得到了有效解決。

即將正式首飛的轟-20很可能會出現如下特徵，採用4台渦扇-18渦扇發動機的亞音速飛翼式隱身佈局，其進氣道與排氣道均採用曲面的降低反射的結構而且均位於機體上部以減少紅外和雷達反射截面，大量使用新型複合材料的蒙皮與部件，貼片式有源分佈式雷達系統與機體融為一體，操控系統已使用最先進的光傳構型，在內置兩個旋轉武器掛架的情況下，最大航程可達12200公里，如進行一次空中加油則航程可延長到18000公里，再結合射程為2500公里的長劍-20巡航導彈，則幾乎可以打擊大部分全球目標。

分析認為，在大陸的綜合軍力均得到有效提升的情況下，作為三位一體戰略反擊力量最大的短板，大陸亟需要能夠對北美進行空基核打擊的力量，這就是大陸軍事迷十分期待轟-20的主要原因。

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關鍵字：解放軍,轟-20,隱形轟炸機,首飛,軍武,大陸軍武

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