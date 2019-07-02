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24hrs猛灌375毫米！孟買暴雨全城癱瘓　房屋狂塌至少30死

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▲▼印度孟買淹水。（圖／路透）

▲孟買遭逢近14年來最強暴雨襲擊，整座城市幾乎陷入癱瘓狀態。（圖／路透／下同）

記者王致凱／綜合外電報導

印度孟買遭遇10多年來最嚴重暴雨侵襲，多處地方傳出淹水、房屋倒塌等災情，已知造成至少30人死亡，其中3人死於學校倒塌事故。孟買當局宣布，2日停班停課一天。

綜合外媒報導，孟買地區24小時內降下375毫米雨量，創下14年來最大單日降雨紀錄，也讓這座印度金融中心陷入癱瘓，包括航空、鐵路等交通工具全都動彈不得。

由於建築結構不良，在印度每年6月至9月的雨季，往往容易發生房屋或牆體倒塌意外。此次暴雨中，孟買西郊一處緊臨山坡的房屋就發生擋土牆垮塌事故，造成21人死亡。另在孟買北部也發生一起學校建築倒塌意外，造成3人喪命。另外還有多處地點發生類似事故，包括鄰近孟買的浦那市（Pune）也發生2起房屋垮塌意外，造成多人死傷。

孟買當局已經緊急撤離低窪地區1000名居民，印度海軍也出動橡皮艇協助民眾避難。印度氣象部門預測，這波強降雨還會繼續，孟買當局宣布當地停班停課，並呼籲民眾若非必要應避免外出。

另外，受大雨影響，一架香料航空（SpiceJet）班機1日晚間在孟買機場降落時不甚衝出跑道，孟買機場主要跑道也隨之關閉。雖然機場第二跑道仍可起降，但仍影響超過107班航班延誤或取消。

▲▼印度孟買遭逢14年最嚴重暴雨侵襲。（圖／路透）

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關鍵字：孟買暴雨,天氣

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