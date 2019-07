破10年降雨紀錄！印度圍牆遭豪雨沖垮釀15死…鐵軌全淹沒　孟買宣布停班課

▲印度孟買降雨量創下10年紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

印度孟買與因連日豪雨導致一處圍牆倒塌,造成13人死亡、4人重傷,當地警方表示,還有3到5人被困在殘骸底下,正在全力搶救中,另外在近郊的塔納市(Thane)也因大雨沖刷,讓學校外牆倒塌,壓垮周圍2間房屋,造成包含一名3歲男童在內共3人死亡。孟買市府官員表示,從6月30日晚間開始,當地已降下540毫米的雨量,打破10年來的紀錄,也讓各地災情不斷。

#MumbaiRainsLive #MumbaiRainsLiveUpdates #Mumbai #mumbaimonsoon #MumbaiRain The condition at 6.49am #mithibai college vile parle Waterlogged and how Will make it to the radio station and update further pls keep posting @RoadsOfMumbai @RidlrMUM pic.twitter.com/2DpJn6J8x7

每年6月中至8月中為印度雨季,從6月30日晚間開始的豪雨更讓降雨量創下紀錄。當地時間2日凌晨2點,孟買東部的馬拉德地區(Malad)在一處圍牆因不堪雨水沖刷而倒塌,造成13人死亡、4人重傷,國家救難隊立刻抵達現場,搜救犬也正全面搜索可能還壓在牆底下的受困者。另外在近郊的塔納市也發生校園外牆倒塌的意外,直接壓垮旁邊兩座房屋,造成包含一名3歲男童在內共3人死亡,警方與當地居民也合力拉出其他4名受困者。

▲警方立出警告防止居民進入危險地區。(圖/達志影像/美聯社)



豪雨除了讓圍牆倒塌以外,也造成大量的淹水災情,火車鐵軌全被淹沒,導致多班列車被迫取消,中央鐵路局也在推特宣布,3列受困在郊區鐵路上的乘客,已經全面疏散,2日凌晨更有一架飛機在孟買降落時不慎衝出跑道,所幸未造成人員傷亡。印度馬哈拉什特拉省(Maharashtra)政府宣布,孟買全城停止上班上課,以防後續災情發生。

Sion to Matunga route railway track has been waterlogged. all trains have been stopped. people are going through the water logged tracks and Police as well as fire brigade has come to help them.@MumbaiPolice #MumbaiRainsLive #MumbaiRainsLiveUpdates #Mumbai #MumbaiRain pic.twitter.com/WDLXd0Lx7X