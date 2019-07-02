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新北改善大屯溪生態廊道　讓魚兒有家可以回

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▲大屯溪舟通式及階梯式魚道。（圖／水利局提供）

▲大屯溪舟通式及階梯式魚道。（圖／欣北市政府水利局提供）

地方中心／新北報導

新北市政府選定「大屯溪」闢建魚道以保育生態，市府水利局修繕傳統階段式魚道與新型魚骨型魚道，經過一年的努力，成功改善4座堰壩魚道設施，初步確認都有正常發揮，今年將持續進行生態檢核作業，對迴遊類魚種分布進行追蹤調查，讓魚兒都可以找到回家的路。

大屯溪位於淡海新市鎮外緣，流域的周邊以農耕為主，因此受到人為干擾相對較少，新北市水利局在2018年調查中發現，大屯溪出海口段的魚蝦蟹類資源非常豐富，並且有50%以上是屬於迴遊性的物種，凸顯出維護河段水域生態廊道的重要性，2018年推動─國家重要濕地保育行動計畫-「大屯溪生物廊道改善暨洄游生物保育計畫」，此計畫是內政部營建署補助，盼望能有效生物廊道功能，同時兼具環境教育與生態保育。

水利局表示，以往為了開發水資源或是整治河川時，雖然部份工程有將生物廊的需求納入考量範圍中，但因為缺乏相關經驗導致設施是否發揮功能有待觀察，大屯溪自大屯橋往出海口段，原有設置堰壩，但至今已逾15年以上，經過經年累月的自然力沖刷，已逐漸喪失其功能。

為了改善魚類棲息環境，水利局製作金屬的魚道，修繕傳統接式魚道，並從舊的魚道延伸，以改善現況高達50公分的高低落差，此外也新設魚骨造型魚道的擋板，增加魚洄游時的喘息空間，利用虹吸式管狀魚道，協助魚類在水流減速時，可沿著管狀魚道的內部上溯至河川上游，解決魚類迴遊障礙，讓魚兒回家的路更順暢。

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關鍵字：大屯溪,生態廊道,水利局

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