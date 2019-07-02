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蘋果辦「Up Next Live」演唱會　全球7間Apple Store嗨起來

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▲▼知名音樂人Bad Bunny（壞痞兔）將於7月9日在義大利米蘭的Apple Store為「Up Next Live」揭開序幕。（圖／翻攝美國蘋果官網）

▲知名音樂人Bad Bunny（壞痞兔）將於7月9日在義大利米蘭的Apple Store為「Up Next Live」揭開序幕。（圖／翻攝美國蘋果官網）

科技中心／綜合報導

蘋果1日發出新聞稿表示，今年夏天，他們將在全球的Apple Store門市舉辦名為「Up Next Live」的現場演唱會，將邀請過去參與過Apple Music Up Next計畫的音樂人現身表演。

據蘋果表示，本年度的「Up Next Live」的現場演唱會預計有7場，將會選在米蘭、舊金山、布魯克林、巴黎、倫敦、芝加哥和華盛頓特區等地的Apple Store舉行。知名音樂人Bad Bunny（壞痞兔）將於7月9日在義大利米蘭的Apple Store為此系列活動揭開序幕。除了Bad Bunny（壞痞兔）外，接下來還會有Khalid、Jessie Reyez、King Princess 、Lewis Capaldi、Daniel Caesar和Ashley McBryde等6為音樂人在其他6間Apple Store進行演出。

而據媒體報導，想要參加「Up Next Live」的民眾必須要年滿16歲，並在蘋果官網上進行相關註冊，之後才能抽取免費門票，登記截止日為7月3日。

陸媒《新浪科技》指出，「Up Next」是蘋果自2017年所推出的一項計畫，他們希望能結合自家的音樂平台「Apple Music」，藉此將有潛力的年輕人打造成明星，Apple Music的製作人每個月都會選出具有特色的音樂人，並為其大力推廣。報導分析認為，蘋果舉辦「Up Next Live」頗有宣示該公司在這方面做得相當成功的意味。

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關鍵字：蘋果,Apple Music,Apple Store,Up Next Live

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