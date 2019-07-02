高中女生與父代溝負氣離家　台中到墾丁.‥兩天未進食夜宿超商

▲屏東縣恆春警方連絡家長帶回負氣離家出走的女高中生。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

就讀高中的一名女學生，與父親發生口角負氣離家出走，從台中搭車到墾丁，兩天未進食，夜宿超商，店員發現通知警方，連絡家長，並購買東西讓她先充飢，家長非常感謝警方相助，表示往後會和女兒好好溝通。

日前，恆春分局墾丁派出所警員連庭儀、曾國恩巡邏時，經墾丁路超商店員告知，有位背著高中書包的小妹妹已停留於超商多日，連員立即主動上前關心，經查發現這名高中女生為協尋失蹤人口，便先行將其帶返所休息，並即刻通知心急如焚的家屬。

在等待過程中，警方看到女學生虛弱無力，經詢問才知道她身無分文，將近2日未進食，曾員即自掏腰包準備東西讓她先充飢，等到父親至墾丁派出所完成撤銷查尋程序後帶回。

父親表示，父女倆近日總是觀念不和而有小口角，幾日前晚間在家與女兒有些爭執，後來女兒便離家出走不知去向，遍尋不著，心裡相當著急，接獲警方尋獲女兒的消息，終於放下心中大石；但沒想到女兒會從台中自行搭車至墾丁。一再對警方致謝。

恆春警分局分局長陳鴻忠表示，大部分的自願性失蹤與「溝通」有關，但每一個親人失蹤的家庭都要承受及極大的痛苦，提醒民眾不應一時情緒「不告而別」，也期盼家屬以安慰代替責備，避免造成失蹤人心理二度傷害。