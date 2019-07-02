快訊／新黨推楊世光挑戰總統大選 先拚28萬連署

▲楊世光宣布代表新黨角逐2020總統大選 。（圖／翻攝自Facebook／楊世光的新視野）

記者楊蕓／台北報導

新黨黨主席郁慕明2日上午10點召開記者會正式宣布，提名新黨青年團團長楊世光參選2020總統。不過，依照《總統副總統選舉罷免法》規定，因新黨2016年立委選舉得票數未達5％門檻，必須以「人民連署」方式參選，2016年立委選舉共1869萬2217選舉人數，意即連署人數需達28萬0384人，才可登記為候選人。

新黨黨主席郁慕明表示，作為政黨，本來就應該參與選舉，包括總統選舉，以及立委和其他民意代表，網友常有些反應，說新黨就在亂，「但亂的不是我們，我們之所以要推候選人，就是因為這個社會太亂，亂成只能說獨，不能說統」，他表示，新黨站在支持和平統一的立場，我們認為在混亂的大環境中更應該要站出來，推自己的參選人。

楊世光為新黨青年團團長、新黨全委會委員，並曾任新黨秘書長，2014年時代表新黨參選台北市議員選舉高票落選。同時，楊世光也是資深財經媒體人，曾擔任東森財經台《57金錢爆》節目主持人，2017年後在上海主持《金錢爆》節目。

事實上，楊世光6月29日時，搶先在臉書公布一支20秒的短片，大大寫著「是光 亮起來，2020楊世光」，1日晚間更在臉書發文，寫著「還有一天，我就是cp值最高的楊世光」，並標註「＃是光亮起來」，似乎就是在預告他將代表新黨投入總統選舉的消息。

不過，依照《總統副總統選舉罷免法》第23條規定，新黨在2016年立委選舉得票數，未達選舉有效票總和的5％，因此必須透過「人民連署」方式參選，連署人數應達立委選舉選舉人總數1.5％，2016年立委選舉共1869萬2217選舉人數，即連署人數需達28萬0384人，才可登記為候選人。

隨著2020年總統大選腳步近逼，目前僅民進黨確認由總統蔡英文爭取連任，國民黨內初選競爭更是白熱化，出線機會最高的包括高雄市長韓國瑜、鴻海集團創辦人郭台銘，新黨如今拋出震撼彈自提人選，也為總統選情再添新局勢。