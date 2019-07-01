快訊／財經台主持人楊世光　代表新黨參選2020總統

▲楊世光1日深夜在臉書發文，將宣布角逐2020總統大選 。（圖／翻攝自Facebook／楊世光的新視野）



記者楊蕓／台北報導

新黨青年團團長楊世光1日深夜在臉書宣布將代表新黨參選2020總統，新黨也將於2日上午10點在黨部召開記者會宣布此事。

楊世光為新黨青年團團長、新黨全委會委員，並曾任新黨秘書長，2014年時代表新黨參選台北市議員選舉高票落選。同時，楊世光也是資深財經媒體人，曾擔任東森財經台《57金錢爆》節目主持人，2017年後在上海主持《金錢爆》節目。

事實上，楊世光6月29日時，搶先在臉書公布一支20秒的短片，大大寫著「是光 亮起來，2020楊世光」，1日晚間更在臉書發文，寫著「還有一天，我就是cp值最高的楊世光」，並標註「＃是光亮起來」，預告他將投入總統選舉的消息。

新黨黨主席郁慕明6月21日接受廣播節目專訪時指出，看國民黨一直猶豫不決、內鬥越演越烈，新黨決定自行推出年僅43歲的總統候選人，當時他也提到，這位人選不會是他本人、新黨副主席李勝峰等創黨元老，也不會是王炳忠、蘇恆等青年軍。

郁慕明表示，這位年輕候選人將提出年輕、犀利的政治主張，並展現新黨與其他政黨的不同思維，「盼藉此刺激國民黨加快準備，認清台灣發展方向，選舉不只是內鬥，要當成重大的事情。」