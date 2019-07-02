快訊／三星官網釋出Note 10邀請函　8/7於紐約發表

▲三星釋出Samsung Galaxy UNPACKED 2019邀請函。（圖／翻攝自三星官網）

記者邱倢芯／綜合報導

三星官網稍早在官網釋出了「Samsung Galaxy UNPACKED 2019: The Next Galaxy」邀請函，確認今年Note新機將在美國時間8月7日於紐約發表；此次的新機強調，將會把Galaxy的生態系統連接性提升到新一層次水準。

官網中也釋出了一段Note 10的宣傳影片，影片中用Note手機一定會配備的觸控筆畫出了一個小圓，而這個圓後來演變成手機鏡頭的樣貌，似乎也暗指著Note 10前鏡頭也會如S系列手機一樣，搭載Infinity-O的打洞設計。

而針對此次將推出的Note 10，設計細節早已每天飛；像是這次的Infinity-O螢幕設計，將有別於S系列手機將鏡頭置放在螢幕右上角，Note 10的前鏡頭將會置中處理。

另外，外傳Note 10的主相機配置也將有所改變，其可能採用近似於華為P30系列手機一樣的垂直三鏡頭配置，並且會針對人像模式提供一組專用感測模組。

除此之外，有外媒也指出，本次三星將推出兩種尺寸的Note 10，而至少其中一款將支援5G技術。