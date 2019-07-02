　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月租3千元車位　他複製磁卡共用也不行...法官判他有罪再捐5萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼停車場示意圖。（圖／取自免費圖庫pixbay）

▲小張私下複製磁卡供給友人使用，某次友人與停車場管理人員爭吵，事件才因此曝光。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹小張(化名)私自複製停車場磁卡，並將卡片分享給友人進出停車場停車，但因友人與停管處人員發生爭吵，偽造卡片一事遭到曝光，由於友人並非複製者，獲新竹地撿不起訴處分，但私自複製磁卡的小張，則被依行使偽造準私文書罪，判2月，緩刑3年，並應捐公庫5萬元。

小張在2016年10月間以月租3000元向1家科技公司承租停車位，科技公司提供一張專用磁卡方便他進出停車場，雙方並約定該磁卡僅供指定車輛使用。

小張卻私下複製磁卡提供給友人阿財(化名)使用，某次阿財卻因磁卡無法順利感應進出停車場與停車場管理人員發生爭吵，也因此讓「複製磁卡」事件曝光，阿財因此被移送法辦。

事後調查發現，阿財持有的磁卡乃是小張所複製，阿財因此順利逃過一劫，偽造有價證券部分獲不起訴。而小張雖表示，自己有付錢，因為沒有天天停，才複製分享給朋友一起使用，但新竹地院法官認為，小張已犯行使偽造準私文書罪，判刑2個月緩刑3年，並應捐公庫5萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
快訊／大樂透3.1億獎號出爐！周二誰是億萬富翁？全看今晚
快訊／長榮二次協商宣布破局　工會罷工持續！
獨／大鵬灣國際賽車場「7月中歇業」！BOT案虧損玩不下去了
喝到樂園池水！花美男狂冒紅斑呼吸衰竭　「1年後換肺」瘦到剩骨

關鍵字：偽造準私文書罪,停車場,磁卡,複製,停車卡,磁扣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

比特犬太兇「只敢養貨車上」　警解圍遭突襲大腿慘被咬出大洞

11歲男童餐廳踩到水漬滑倒撞頭　5年來頻眩暈失平衡獲判賠88萬

「哇塞」原來是髒話！《博恩秀》判決指單純國罵不應受罰

「總統級」竹藝品也敢偷？　警全力偵查24小時內火速破案

搶老翁54萬元…手機掉落　搶匪回現場找還假裝「我是目擊者」

月租3千元車位　他複製磁卡共用也不行...法官判他有罪再捐5萬

法官關說疑雲黃越宏摃上檢察官並求償100萬　林達：到法庭來辯

欠500萬...債主朝他屁股連轟3槍血濺水溝蓋！勇警路過一把將惡煞拉出車外

六福皇宮主廚搶銀行334萬元　「曾為弱勢煮飯」求減刑被打臉

心懷不軌！男扶酒醉女回房後竟起淫念…側臥在她後方上下猛摸

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

Selina金曲後首發聲！　漏網畫面曝光「眼神超自責」

比特犬太兇「只敢養貨車上」　警解圍遭突襲大腿慘被咬出大洞

11歲男童餐廳踩到水漬滑倒撞頭　5年來頻眩暈失平衡獲判賠88萬

「哇塞」原來是髒話！《博恩秀》判決指單純國罵不應受罰

「總統級」竹藝品也敢偷？　警全力偵查24小時內火速破案

搶老翁54萬元…手機掉落　搶匪回現場找還假裝「我是目擊者」

月租3千元車位　他複製磁卡共用也不行...法官判他有罪再捐5萬

法官關說疑雲黃越宏摃上檢察官並求償100萬　林達：到法庭來辯

欠500萬...債主朝他屁股連轟3槍血濺水溝蓋！勇警路過一把將惡煞拉出車外

六福皇宮主廚搶銀行334萬元　「曾為弱勢煮飯」求減刑被打臉

心懷不軌！男扶酒醉女回房後竟起淫念…側臥在她後方上下猛摸

快訊／二次協商破局！長榮：感謝工會接受建議，達成2點共識

國銀前5月大賺1,608億超會賺　大陸分行單月獲利又走下坡

多了「1個R」差多少？Honda CBR650R／CB650R重機同門較量

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

直播／逾20名律師到場力挺　罷工晚會凱道家屬上台為空服員發聲

奇異博士拍到一半「突然罵人」　蜘蛛人嚇到愣在原地　

避免成陸貨「洗產地」災區　海關加強查核　5月底再抓到1起

快訊／大樂透3.1億獎號出爐！周二誰是億萬富翁？全看今晚

長榮航班異動持續拉長到7月19日！　9天影響破8萬名旅客

快訊／長榮二次協商宣布破局！　工會罷工持續！

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhon..

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤..

海山分局警員發生死亡車禍　命喪..

快訊／自充氣溜滑梯墜地　台中女..

婦領10萬返回控：妳偷錢！　正..

婆婆擔心媳婦打扮虛華　竟沒收百..

只會說「痛痛」！桃園夫妻鐵棍狂..

他目睹2幼女被燒死！鄰聽淒厲哭..

即／屏東驚見龍捲風！廟宇棚頂遭..

中山高轎車追尾拖吊車　駕駛傷重..

騙治病猥褻人妻　男逼嘿咻20次..

搭郵輪1乘客噎死　遺體返基隆港

「以身試法」失敗　脫口秀罵人無..

盜領癌末婦112萬　新北社工下..

更多熱門

相關新聞

男搭小黃搞錯回家路　警一掃搞定

北市1名男子，因年紀過大錯將住家地址記錯，搭小黃返家時報錯路，運將把人載到派出所求助，而男子身上也沒有帶任何證件，於是利用M-Police人臉比對系統，比對出男子資料後通知家屬到派出所領回。

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停車場

媽下車10分…6歲夾椅中離奇昏迷

武嶺停車場延至7月31日開放

瞄準藍寶馬開槍！汐止槍手：因曾被對方

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停車場

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面